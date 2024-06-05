Uzmanından sınav öncesi beslenme önerileri: Sakın bu hataya düşmeyin

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, sınav öncesi beslenmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Demirci, gıda zehirlenmesi riskini artırdığı için kalabalık yerlerde yemek yemekten ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmekten uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Demirci, sınav gününün diğer günlerden çok farklı olmadığının düşünülmesi, beslenme rutininin de buna göre düzenlenmesi gerektiğini anlattı.
Sınav öncesi gece uykusunu destekleyici besinler alınmasını öneren Demirci, şunları kaydetti:
- "Hem uykuya geçişi hem de sindirimi zorlamaması açısından yatmadan iki saat önce yoğurt, süt ya da kefir tüketilebilir. Besin tüketmek istemeyen adaylar ise rezene papatya ya da melisa gibi bitki çaylarını tercih edebilir. Bu çaylar eğer ilk kez tüketilecekse olası yan etkileri ve alerji ihtimali bilinmediği için tercih edilmemeli. Gece dinlemesi gereken bedeni, tam uyku öncesi sindirimi zor yiyeceklerle yormamak gerekir. Fakat uykudan iki saat önce tüketim bitecek şekilde, rutinlerinde var ise çiğ kuruyemişler veya bir porsiyon taze meyve tercih edilebilir. Sindirimi zor, kızartılmış, bol tuzlu veya şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekir."
"Kahve ve çay nabzı yükseltebilir"
Demirci, enerji içecekleri ve kahve, çay tüketiminin hem gastrointestinal sistemi olumsuz etkileyebileceğini hem de halihazırda heyecanlı olan çocukların nabzını daha da hızlandırabileceğini belirtti.