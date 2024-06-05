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Hayat

Uzmanından sınav öncesi beslenme önerileri: Sakın bu hataya düşmeyin

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, 3 milyonu aşkın üniversite adayının yarışacağı YKS öncesinde açık satılan gıdalardan, yağlı kızartmalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

13:00 - 5/06/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, sınav öncesi beslenmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Demirci, gıda zehirlenmesi riskini artırdığı için kalabalık yerlerde yemek yemekten ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmekten uzak durulması gerektiğini vurguladı.


Uzun süren çalışma dönemi sonrasında stresin en yoğun yaşandığı sınav gününde kaygı azaltıcı ve stresi yönetmeyi kolaylaştıracak şekilde beslenmenin sınav başarısını destekleyebileceğini kaydeden Demirci,
"Sınav gününde stres hormonlarının yoğun olarak salgılanması nedeniyle normalden farklı olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve ishal gibi durumlar görülebilir"
ifadelerini kullandı.

Demirci, sınav gününün diğer günlerden çok farklı olmadığının düşünülmesi, beslenme rutininin de buna göre düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

Sabah erken saatlerde yapılan sınav dolayısıyla bir gece önceden tüketilen yiyeceklerin yan etkilerinin sınav gününe yansıyabileceğini vurgulayan Demirci,
"Çok yağlı, kızartmalı ya da karbonhidrat içeriği çok yüksek besinler kan şekeri dalgalanmaları yaratabilir. Bunun yerine yeterli ve dengeli beslenmenin tam olarak sağlandığı tüm besin gruplarını içeren bir akşam yemeği tüketilebilir"
görüşlerini aktardı.

Sınav öncesi gece uykusunu destekleyici besinler alınmasını öneren Demirci, şunları kaydetti:

  • "Hem uykuya geçişi hem de sindirimi zorlamaması açısından yatmadan iki saat önce yoğurt, süt ya da kefir tüketilebilir. Besin tüketmek istemeyen adaylar ise rezene papatya ya da melisa gibi bitki çaylarını tercih edebilir. Bu çaylar eğer ilk kez tüketilecekse olası yan etkileri ve alerji ihtimali bilinmediği için tercih edilmemeli. Gece dinlemesi gereken bedeni, tam uyku öncesi sindirimi zor yiyeceklerle yormamak gerekir. Fakat uykudan iki saat önce tüketim bitecek şekilde, rutinlerinde var ise çiğ kuruyemişler veya bir porsiyon taze meyve tercih edilebilir. Sindirimi zor, kızartılmış, bol tuzlu veya şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekir."


"Kahve ve çay nabzı yükseltebilir"

Demirci, enerji içecekleri ve kahve, çay tüketiminin hem gastrointestinal sistemi olumsuz etkileyebileceğini hem de halihazırda heyecanlı olan çocukların nabzını daha da hızlandırabileceğini belirtti.


Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlandığı bir kahvaltının sınav esnasında başarıyı destekleyeceğini vurgulayan Demirci,
"İyi bir protein kaynağı olan ve uzun süre tokluk sağlayan yumurta, yoğun tuz içermeyen ve susamayı artırmayacak az tuzlu peynir, konsantrasyon desteği için ceviz gibi yağlı tohumlar, kan şekeri dengesini düzenlemesi için tam buğday ekmek, sindirimi destekleyici lif kaynakları için mevsim sebze ya da meyveleri tüketilebilir"
açıklamasında bulundu.

YKS TYT ve AYT'de kaç net kaç puan getirir? 2024 başarı sıralaması hesaplama güncel bilgiler!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de üniversiteye giriş için yapılan önemli bir sınavdır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere iki aşamadan oluşur. Bu aşamalardaki net sayılarına göre adayların aldığı puanlar belirlenir. YKS sınavına girecek olan öğrenciler YKS TYT ve AYT ham puan, yerleştirme puanı ve Türkiye geneli başarı sıralamasını merak ediyor. Peki, YKS'de kaç net kaç puan getirir? TYT’den kaç net kaç puan getirir? AYT barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? TYT 20 net kaç puan getirir? 150, 180, 200, 250 puan için kaç net gerekli? TYT-AYT 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net kaç puan getirir başarı sıralaması kaç olur? İşte detaylar.

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