Uzmanından sınav öncesi beslenme önerileri: Sakın bu hataya düşmeyin

"Hem uykuya geçişi hem de sindirimi zorlamaması açısından yatmadan iki saat önce yoğurt, süt ya da kefir tüketilebilir. Besin tüketmek istemeyen adaylar ise rezene papatya ya da melisa gibi bitki çaylarını tercih edebilir. Bu çaylar eğer ilk kez tüketilecekse olası yan etkileri ve alerji ihtimali bilinmediği için tercih edilmemeli. Gece dinlemesi gereken bedeni, tam uyku öncesi sindirimi zor yiyeceklerle yormamak gerekir. Fakat uykudan iki saat önce tüketim bitecek şekilde, rutinlerinde var ise çiğ kuruyemişler veya bir porsiyon taze meyve tercih edilebilir. Sindirimi zor, kızartılmış, bol tuzlu veya şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekir."