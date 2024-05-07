YKS sınavına az bir zaman kala birçok aday YKS sınav giriş yerleri sorgulamasının nasıl yapılacağını araştırıyorlar. YKS başvuruları sona ererken, 3 oturumdan oluşacak YKS takvimi birçok adayın gündeminde. ÖSYM ile YKS sınav yerleri sorgulama araştırmaları süren adaylar merak ediyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş yerleri sorgulaması nereden ve nasıl yapılacak?

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.







