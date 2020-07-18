Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Uzmanlar fiyat konusunda uyardı Bin 300 liralık kurbanlıktan en fazla 14 kilo et çıkar, bu fahiş bir fiyat
AKTÜEL

Uzmanlar fiyat konusunda uyardı: Bin 300 liralık kurbanlıktan en fazla 14 kilo et çıkar, bu fahiş bir fiyat

Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koluman, vatandaşları 'ucuz' satılan kurbanlıklara dikkat etmeleri yönünde uyararak, "1300 liraya satılan kurbanlıktan en fazla 14 kilo et çıkar, bu fahiş bir fiyattır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Özellikle hayvan pazarları ve büyük marketlerdeki ucuz kurbanlıkların aslında fahiş fiyattan satıldığı söylendi.
Özellikle hayvan pazarları ve büyük marketlerdeki ucuz kurbanlıkların aslında fahiş fiyattan satıldığı söylendi.

Kurban Bayramı öncesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen 20 kurbanlığın kilogramı 29 liradan satışa sunulduğunu bildiren Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İyi bir kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
HAYAT
İyi bir kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

'1 YAŞINA GELMİŞ OLMASI LAZIM'

Özellikle hayvan pazarları ve büyük marketlerdeki ucuz kurbanlıkların aslında fahiş fiyattan satıldığını dile getiren Koluman, "Canlı hayvan satışı yapan üreticiler bunların arasında büyük marketler de var. 'Ucuz kurbanlık satıyoruz' diyerek, 12-14 kilo gibi çok az miktarda kemikli eti çıkacak olan kurbanlıkları vatandaşlara satabiliyor. Kurbanlık olarak satılacak hayvanların 1 yaşına gelmiş, canlı ağırlığının 50-60 kilo ve gösterişli olması gerekir. Bu hayvanlardan kesildikleri zaman çıkan et 20-25 kilo civarındadır. Burada vatandaşlarımız dikkatli olması lazım. 12-14 kilo et çıkacak bir hayvana 1300 lira ödemek fahiş bir fiyat olur. Bu kesilecek olan hayvanın canlı ağırlığı 25, en fazla 30 kilo arasında olur. Bu da kurbanlık olamaz. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi gerekir" dedi.

Prof. Dr. Murat Arslan: Kurbanlıklar koronavirüs açısından risk taşımıyor
GÜNDEM
Prof. Dr. Murat Arslan: Kurbanlıklar koronavirüs açısından risk taşımıyor

İstanbul'da büyükbaş kurbanlıkların kilosu 28 liradan başlıyor
GÜNDEM
İstanbul'da büyükbaş kurbanlıkların kilosu 28 liradan başlıyor
Abone Ol Google News
Altı terörist yakalandı

Altı terörist yakalandı

​Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.
Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama yapıldı.
Tanımadığı FETÖcü yok!

Tanımadığı
FETÖ'cü yok!

​Telefon kayıtlarından çıktı.
Piyasalar <br>gücünü topluyor

Piyasalar
gücünü topluyor

​Ekonomide normale hızlı dönüş.
Tek millet tek ordu

Tek millet tek ordu

​Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında.
Vakalar <br>durdurulamıyor

Vakalar
durdurulamıyor

​Salgın yavaşlamaktan uzak.
Bana bir <br>ömür yeter

Bana bir
ömür yeter

Transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan'dan dikkati çeken paylaşım.
Mesaj çok net

Mesaj çok net

​Azerbaycan ve Libya'yı yalnız bırakmayız.
Rusya-PKK<br>aynı masada

Rusya-PKK
aynı masada

Petrol karşılığında koruma vadettiler.
Hafter-ABD<br>pazarlığı

Hafter-ABD
pazarlığı

​Petrole Avrupa mı konacak?
TOGG için ilk kazma

TOGG için ilk kazma

​Fabrikanın temelini Erdoğan atacak.
Sosyal medya teröründen rahatsızız

Sosyal medya teröründen rahatsızız

​Halk çoğunluğu 'yasal düzenleme şart' diyor.
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

​Gözde Günay, şehit eşinin polis üniformasını giydi.
İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak

İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak

​Ayasofya Camii için heyecanlı bekleyiş.
Papa'ya <br>CNN'de cevap verdi

Papa'ya
CNN'de cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ayasofya açıklaması.
Artışın nedeni<br>belli oldu

Artışın nedeni
belli oldu

​Bakan Koca son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Beyaz Saray'dan <br>kırmızı uyarı

Beyaz Saray'dan
kırmızı uyarı

​On sekiz eyaletin durumu kritik seviyede.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.