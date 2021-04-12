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Hayat Uzmanlar uyarıyor Gizli kalp krizine dikkat, işte belirtileri
KALP

Uzmanlar uyarıyor: Gizli kalp krizine dikkat

Uzmanlar uyarıyor: Gizli kalp krizine dikkat, işte belirtileri

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Bozkurt, dünyada gelişmiş ülkelerde ölüm nedenleri arasında kalp krizinin ilk sırada yer aldığını, stres, fazla kilo, tuz ve sigarının kalbin en büyük düşmanı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar uyarıyor: Gizli kalp krizine dikkat
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Bozkurt, Türkiye'de her yıl 200 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Türkiye'de her 3 dakikada bir vatandaşı kalp krizinden kaybettiklerini bildiren Bozkurt, kalp krizinin hafif ve ağır belirtileri olduğunu, en önemli belirtinin şiddetli göğüs ağrısı olduğunu ifade etti.

Bozkurt, ağrının çene, sırt, omuz, kol, karın ya da boyuna da yayılabildiğini, bazı durumlarda sağ kol uyuşmasının da kalp krizi belirtisi olabileceğine vurgu yaptı.

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Gizli kalp krizine dikkat

Bozkurt, kalp krizi belirtileri arasında mide bulantısı ve kusma, ani soğuk ter basması, baş dönmesi, sıkıntılı genel durum, çabuk yorulma, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu gibi durumların da yer aldığını, bazı insanların sessiz ve gizli kalp krizi geçirdiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Engin Bozkurt
Prof. Dr. Engin Bozkurt

Bu durumun özellikle şeker hastalığına sahip olanlar için geçerli olduğunu dile getiren Bozkurt, "Erkeklerde kalp krizi belirtileri, kadınlara göre farklı olabilir. Araştırmalara göre sırt ya da çene ağrısı, nefes darlığı, kusma ve bulantı kalp krizi geçiren erkeklerde daha sık görülmektedir. Buna karşın kadınlarda kalp krizi belirtileri daha çok göğüs kafesi odaklıdır. Erkeklerde bu durum göğüs kafesine baskı ile başlar ve kola doğru yayılır" dedi.

Stres, fazla kilo, tuz ve sigarının kalbin en büyük düşmanları olduğunu söyleyen Bozkurt, fiziksel aktivite, düzenli beslenme ve stres yönetiminin kalp sağlığı için önemli olduğunu dile getirdi. Bozkurt, "İnsanlarımız göğüs ağrısını ve nefes darlığını hiçbir zaman hafife almasınlar. Böyle durumda, mutlaka bir doktora ambulansla gitmeleri gerekir" diye konuştu.

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Bozkurt, şeker, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalığı ya da kalp yetersizliği bulunanların Covid-19 virüsüne daha duyarlı olduğuna dikkati çekerek, bu kişilerde enfeksiyonun gelişmesi durumunda hastalığa bağlı komplikasyon ve ölümün daha sık gerçekleştiğini belirtti.

Bozkurt, Kovid-19 sonrası kalp krizinin genellikle 'yaygın iltihabi durumun neden olduğu damar içindeki plakların yırtılması ya da damarların direkt pıhtı ile tıkanması' sonucu meydana gelebildiğini anlattı.

Bozkurt, "Şiddetli göğüs ağrısı olan hastalarda kalp krizi mutlaka akla gelmeli, laboratuvar tetkikleri, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi tetkikleri ile tanı koyulmalıdır. Kardiyoloji hekimleri olarak kalp hastalığı olmasa dahi Covid-19 geçiren hastaların rutin aralıklarla kardiyak muayeneden geçmesini öneriyoruz" ifadesini kullandı.

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