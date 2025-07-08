Uzun yıllar belediyede şoförlük yaptı: Emekli olur olmaz çocukluk mesleği ayakkabı boyacılığına geri döndü

Selahattin İnce, 22 yıl önce emekli olduktan sonra meslek hayatına ara vermedi ve çalışmaya devam etti. Emekliliğinin ardından bir süre daha şoförlük yaparak hayatına devam eden İnce, yaşından kaynaklı bu mesleği bırakmak zorunda kalınca İnce, çocukken okul harçlığımı çıkartmak için yapmış olduğu ayakkabı boyacılığı işine geri dönmeye karar verdi. İlerlemiş yaşına rağmen Selahattin İnce, her sabah, sıcak soğuk fark etmeden her gün 7-8 kilometre yolu ayakkabı boyacılığı işi için Gaffar Okkan Caddesi'nden Odunpazarı Arifiye Mahallesi'ne kadar üç tekerlekli bisikletiyle gidip geliyor. İnce, malzemelerini bisikletine bağlayarak taşıyor ve gün boyunca gölgede oturarak güler yüzle müşterilerini karşılamayı bekliyor.