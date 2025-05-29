Uzun yıllardır mücadele ettiği hastalığı ortaya çıkmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un son sağlık durumu

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe ile görüntülenen ve Baba-oğul benzerlikleriyle sosyal medyada günlerce konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir kamuoyundan gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıklamıştı.





KIVANÇ TATLITUĞ HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Tatlıtuğ, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen uyku apnesi hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu hastalığı uzun süre sessizce yaşadığı öğrenildi.





Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına yeniden kavuşan Tatlıtuğ, bu süreci kamuoyuna açıklayarak benzer rahatsızlıklar yaşayanlara da moral verdi. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Kıvanç Tatlıtuğ, hastalığını yenerek sağlığına kavuştu.





SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ