Vakıf eserlerinin fotoğrafları yarışacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması” düzenliyor. “Objektifinle Geleceğe Miras Bırak” temasıyla düzenlenen uluslararası yarışmanın bu yıl ikincisi yapılıyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun desteklediği yarışmayla, Türk vakıf kültürünün, temellerinin atıldığı Selçuklu Devleti ve zirve noktası olan Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden günümüze geçirdiği evrelerin ele alınması amaçlanıyor. Fotoğraf sanatıyla vakıf eserlerinin ve vakıf geleneğinin anlatılması ve tanıtılması, vakıf kurumunun tanınırlığının sağlaması ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi ise 10 Ekim.