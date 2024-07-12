Vakıflardan TOGG’lu sünnet şöleni

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ’da kuru gıda yardımı yapılan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenledi. Sünnet şölenine 40 çocukla birlikte aile üyelerinden oluşan 150 kişi de katıldı. Çocuklara, sünnet kıyafeti, spor ayakkabı ve bisikletler alındı.









TOGG’LU “TARİHTEN GÜNÜMÜZE” KONVOYU

Sünnet şöleni ailelerin Eyüp İmareti’nde buluşmasıyla başladı…

Coşkuyla gerçekleşen sünnet şöleninde yerli ve milli otomobilimiz TOGG ve klasik otomobiller süslendi. ‘Tarihten Günümüze’ konvoyu oluşturuldu…

Sünnet konvoyunun ilk durağı Vakıf eserlerimiz ve Rahmi Koç Müzesi oldu. Müzede çocuklara tarihi ve yerli araçlar hakkında bilgi verildi. Öğle saatinde sünnet konvoyu Eyüp Sultan Camii’ne geldi. Hem cami hem de türbe ziyaret edilerek, dualar okundu.

ÇOCUKLAR HACİVAT KARAGÖZLE EĞLENDİ

Sünnet konvoyunda yer alan çocuklar ile ailelerine Eyüp Mihrişah Valide Sultan İmareti’nde yemek verildi. İmaret bahçesine oyun parkı kurularak, mısırlar dağıtılıp çocuk müzikleri eşliğinde oyunlar oynanıp hediyeler dağıtıldı… Çocuklar palyaço ve Hacivat karagöz oyunlarıyla keyifli vakitler geçirdi.

TARİHİ VAKFIN HAYIR ŞARTI