Vakıflı ayağa kalkıyor

Türkiye’deki tek Ermeni köyü Vakıflı, 20 Şubat’ta yaşanan Hatay merkezli depremlerde hasar gördü. Köydeki evler başta olmak üzere kilise gibi birçok tarihi yapıda hasar oluştu. Yeniden ihya ve inşa faaliyetleri kapsamında Vakıflı köyündeki çalışmaların ağustos sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Hatay’ın çok kültürlü yapısının önemli bir parçası olan, Türkiye’deki tek Ermeni köyü Vakıflı, 20 Şubat’ta yaşanan depremlerde hasar aldı. Samandağ ilçesine bağlı olan ve depreme rağmen ziyaretçisi hiç eksik olmayan köy, eski haline kavuşturulacak.