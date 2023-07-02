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Hayat

Vakıflı ayağa kalkıyor

Yeniden ihya ve inşa faaliyetleri kapsamında Vakıflı köyündeki çalışmaların ağustos sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye’deki tek Ermeni köyü Vakıflı, 20 Şubat’ta yaşanan Hatay merkezli depremlerde hasar gördü. Köydeki evler başta olmak üzere kilise gibi birçok tarihi yapıda hasar oluştu. Yeniden ihya ve inşa faaliyetleri kapsamında Vakıflı köyündeki çalışmaların ağustos sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Hatay’ın çok kültürlü yapısının önemli bir parçası olan, Türkiye’deki tek Ermeni köyü Vakıflı, 20 Şubat’ta yaşanan depremlerde hasar aldı. Samandağ ilçesine bağlı olan ve depreme rağmen ziyaretçisi hiç eksik olmayan köy, eski haline kavuşturulacak.

ORİJİNAL PARÇALARI İLE YENİLEME

Köydeki evler, tescilli kültür varlığı olan pansiyon yapısı ve 1910 yılında inşa edilen Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi depremde zarar gördü. Küçük bir kilise olmasına rağmen, 1997 yılında yapılan restorasyonun ardından din turizmi açısından önemli bir merkezi haline geldi. Kilisede depremin ardından duvarlarda hasar oluştu, vaftiz teknesi parçalandı, sunak bölümü de zarar gördü. Köydeki Kültür Merkezi ve Kültür Merkezi içerisindeki müze de zarar gördü. Kilisede zarar gören kısımlar orijinal parçaları ile yenilenecek.


#Deprem
#Restorasyon
#Kültür
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