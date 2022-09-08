Hayat Van Goghun gizemi ortaya çıktı
KÜLTÜR SANAT

Van Gogh’un gizemi ortaya çıktı

Ketebe Yayınları Sanat Serisi’nin ilk kitabı olan sanat tarihçisi Costantino D’Orazio tarafından kaleme alınan “Van Gogh Gizemi” kitabı çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Gogh’un gizemi ortaya çıktı
Van Gogh Gizemi

Ketebe Yayınları Sanat Serisi’nin ilk kitabı olan sanat tarihçisi Costantino D’Orazio tarafından kaleme alınan “Van Gogh Gizemi” kitabı çıktı. Geride bıraktığı paha biçilemeyen tabloları kadar hayatıyla da ilgi odağı olan Van Gogh’un yaşamı, ünlü ressamla aynı adı taşıyan yeğeninin günlüğünden yola çıkarak anlatılıyor. Geçen yüzyılın ortalarında, Theo Van Gogh’un oğlu Vincent Willem Van Gogh, amcasının kariyerini, seçimlerini ve ızdıraplarını anlattığı bir günlük bırakır. Yeğen Vincent 1949’da gerçekleştirdiği seyahat ile amcasının gördüğü manzaraların, uğrak mekânlarının, tanıştığı insanların izini sürer. Aile arası mektuplardan alıntılarla ilerleyen günlük, ressamın hikâyesini ve hayata bakışını gün yüzüne çıkarıyor.

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