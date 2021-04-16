Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Van Gölünde yasağın ilk gününde 3 ton inci kefali ele geçirdi
AKTÜEL

Van Gölü'nde yasağın ilk gününde 3 ton inci kefali ele geçirdi

Van Gölü'nde yasağın ilk gününde 3 ton inci kefali ele geçirdi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen nesli koruma altındaki inci kefalinde av yasağının ilk gününde denetimler yapıldı. Dron destekli denetimlerde ele geçirilen manyat tipi ağdaki 3 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Van Gölünde yasağın ilk gününde 3 ton inci kefali ele geçirdi
Görevliler yasakta avlananlara göz açtırmadı

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinde üreme dönemine girilmesi nedeniyle 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağıyla birlikte denetimlere de başlandı. İlk denetim Van’ın Muradiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, suyu Van Gölü'ne dökülen Bendimahi Çayı'nda yapıldı. Denetimlere İl jandarma, Edremit Bot Timi, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Dron da kullanılan denetimlerde Asayiş Bot Timi, botlarla sazlıkların arasında kaçak avlananlar olup olmadığını kontrol etti. Diğer ekipler ise karadan destek verdi. Yapılan ilk denetimde, 200 metre uzunluğunda manyat tipi ağda 3 ton canlı balık ele geçirildi. Balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

Yasa dışı balık avına 11 milyon lira ceza
GÜNDEM
Yasa dışı balık avına 11 milyon lira ceza

JANDARMA VE TARIM EKİPLERİ 7/24 İNCİ KEFALİ NOBETİNDE

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olduğunu belirtti. Demir, şunları söyledi:

"15 Nisan itibari ile Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalinin üreme göçü başladı. Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara giren inci kefali balığı av yasağı denetimlerini Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarmanın ilgili birimleri ile yapıyoruz. Bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda 11 araç kiralanarak il jandarma ve emniyet ekiplerine dağıtılarak av yasağında 7/24 kullanılmak üzere onlarla birlikte balığımızı koruyacağız. Bir manyat ağının yaklaşık yakalayabileceği balık miktarı 1 ton ile 3 ton arasında değişebilir. Bugün jandarma ekipleri ile yaptığımız denetimlerde 200 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ile ağa takılı 3 ton balık ele geçirdik. Canlı balıkları tekrar suya bıraktık. Çayın yüzeyinde botlarla, havadan ise dron ile yapılan denetimlerde sazlık alanlardaki kaçak balık avlayanlar daha çabuk tespit edilebiliyoruz. İnci kefalinin korunması için gece gündüz demeden çalışacağız."

İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
FOTOĞRAF 10
Title
01.01.2020 tarihinde güncellenerek daha caydırıcı ve kapsamlı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, ‘Genel Balıkçılık Av Sezonu’nda denetimler daha da arttı.
Title
Bu kapsamda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, sezon boyunca 24775 uygulama gerçekleştirilmiş, 750 adet idari işlem uygulanmış olup, bu idari işlemler neticesinde toplam 11.000.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla beraber 95 adet balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.
Title
Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.
Title
Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik” diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.


Abone Ol Google News
Beşiktaştan çok kritik kayıp

Beşiktaş'tan çok kritik kayıp

​Lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Başkan yardımcısıgörevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı

NATO, Rusya'ya serbest seyrüseferi engellememe çağrısında bulundu.

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​Ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kıbrıs Türk halkı, Yunan Bakan'a verilen cevaptan çok memnun.

Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan ile Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'ın ziyaretindeki gerilime ilişkin açıklama
Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi
Dünya

Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yarın düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Prens Philip'in ölmeden önce her detayını planladığı törende Covid-19 önlemleri gereğince Kraliçe'nin yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi. Ayrıca İngiliz basını, Sussex Dükü Prens Harry’nin, unvanlarından feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğunu aktardı.
AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti
Gündem

AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.
Müslümanların okullarını
Dünya

Müslümanların okullarını "ayrılıkçılıkla" suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor. Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.