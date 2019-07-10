Van kahvaltısı UNESCO yolunda

Van’ın mutfak kültürü anlamında en önemli değerlerinden biri olan ve namı ülke sınırlarını aşan Van kahvaltısının UNESCO listesine alınması için çalışma başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile YYÜ tarafından başlatılan çalışmada, Van kahvaltısında yer alan ürünleri yanı sıra ürünlerin yapım aşamaları da ele alındı.

Kültür anlattılar

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Van kahvaltısının, UNESCO listesine girmeye hazırlandığını ifade ederek, şu şekilde konuştu:

“Van kahvaltı kültünün geçmişten günümüze gelişiminin anlatıldığı kapsamlı bir dosya hazırlandı. Sadece günümüz kahvaltı salonlarında verilen kahvaltıyı değil, bu kahvaltının temelini oluşturan ve bir zamanların Van’ın tek katlı bahçeli evlerinde yapılan kahvaltıyı, bu kahvaltılarda yenilen ürünlerin yapılış aşamalarını ve bunların etrafında şekillenen kültürü anlattık. Peynirin, balın, kaymağın, murtuğanın, kavutun, gül reçelinin yapılış aşamalarını, yapılırken insanlarımızın sergilediği yardımlaşmayı anlattık. Kısacası Van kahvaltı kültürünü anlattık.”

Geleneksel Van kahvaltısının A’dan Z’ye anlatıldığı dosyanın yaklaşık 6 ayda hazırlandığını dile getiren Aktuğ, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye’nin bu yıl itibariyle Türk kahvesi, Tören Keşkeği, lavaş ekmek yapımı gibi UNESCO’nun insanlığın somut olmayan kültürel mirasına kaydedilmiş toplam 17 unsuru bulunmaktadır. 18’inci unsur neden Van’dan olmasın dedik. Daha önce Van Kalesi ve Akdamar Adası ve kilisesini UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girişleri için gerekli çalışmaları yaptık ve iki unsurumuzun geçici kayıtlarını gerçekleştirdik. Bu sefer somut olmayan kültürel bir unsurumuzu kaydetmek için çalışma başlattık. İnanıyorum ki Bakanlığımızın da yardımlarıyla UNESCO yetkilileri, Van kahvaltı kültürünün korunması gereken ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olduğuna ikna olacak ve bu güzel kültürü listeye alacaklardır.”

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