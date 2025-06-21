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Van'da bir günde 40 göz ameliyatı yapılıyor

Van'da bir günde 40 göz ameliyatı yapılıyor

14:1021/06/2025, Cumartesi
IHA
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Özellikle katarakt, retina ve göz tansiyonu gibi hastalıkların tedavisinde etkili çözümler sunan merkez, bölgedeki önemli bir sağlık ihtiyacını karşılıyor.
Özellikle katarakt, retina ve göz tansiyonu gibi hastalıkların tedavisinde etkili çözümler sunan merkez, bölgedeki önemli bir sağlık ihtiyacını karşılıyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, günlük 900 hasta muayenesi ve 40'a yakın ameliyat kapasitesiyle hem Van hem de çevre illere nitelikli sağlık hizmeti sunuyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Göz Hastalıkları Kliniği, modern donanımı ve uzman hekim kadrosuyla dikkat çekiyor. Özellikle katarakt, retina ve göz tansiyonu gibi hastalıkların tedavisinde etkili çözümler sunan merkez, bölgedeki önemli bir sağlık ihtiyacını karşılıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Remzi Sarıkaya, hizmete başlayan Göz Kliniği'nin, bölgedeki sağlık hizmetleri açısından büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirtti. Başhekim Sarıkaya, "Bildiğiniz üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afili bir şekilde hizmetini sürdürmektedir. Bu da hastane bünyesinde eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini ve uzman hekim yetiştirilmesini mümkün kılıyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce bu kapsamda çeşitli klinikler kurmaya başladık. Göz Kliniği de bu sürecin bir parçası. İlimiz zorunlu hizmet kapsamında hekim ataması yapılan bir yer. Hekimler hizmet süreleri dolduğunda ayrılıyor. Bu döngüyü kırmak adına kurduğumuz kliniklerin büyük önemi var. Öğretim üyelerinin yanında asistan hekimler yetişiyor ve bu da onların bölgede kalma ihtimalini artırıyor. Göz Kliniğimizde öğretim üyelerimiz, uzman ve asistan hekimlerle birlikte nitelikli hizmet sunuyor. Hekim sayımızda ciddi bir artış yaşandı ve poliklinik ile ameliyat sayılarımızda önemli bir kapasiteye ulaştık" dedi.



"Günlük ortalama 900 hastaya poliklinik hizmeti sunuyoruz"

2024'ün Ekim ayı itibarıyla Göz Kliniği'nin eğitim kliniği statüsü kazandığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Burhan Başkan ise "2021 yılından bu yana hastanemizde görev yapıyorum. Ekim 2024 itibarıyla kliniğimiz eğitim kliniği statüsü kazandı. Bu kapsamda hem hastalara hizmet veriyoruz hem de asistan hekim eğitimi sağlıyoruz. Yaklaşık 7 asistanımız var. Günlük ortalama 900 hastaya poliklinik hizmeti sunarken, 40'a yakın cerrahi müdahale gerçekleştiriyoruz. Sadece Van'a değil, çevre illere de hizmet veriyoruz. Bu yoğunluk bizi caydırmak yerine daha da motive ediyor. Halkımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kliniğin sunduğu hizmetler hakkında bilgi veren Dr. Başkan, "Vitrektomi, kornea nakli, göz tansiyonu, gözyaşı kanalı tıkanıklığı gibi çeşitli cerrahi işlemleri başarıyla gerçekleştiriyoruz. Ayrıca retina bölgesine yönelik ameliyatları da yapıyoruz. Bölgenin kurak iklimi nedeniyle alerjik konjonktivit vakalarına sık rastlıyoruz. Bu vakalara yönelik gerekli tedavileri uyguluyoruz. Kliniğimizin kurulmasıyla birlikte daha ağır vakaları kabul etmeye başladık. Takiplerimiz iyi, başarı oranımız yüksek ve hasta memnuniyetimiz oldukça iyi düzeyde" şeklinde konuştu.

#Van
#Göz Hastalıkları Kliniği
#Vitrektomi
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