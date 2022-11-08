​VBKY’den Yunus Emre ve Divânı

Kurulduğu günden itibaren farklı disiplinlerde yerli ve yabancı, nitelikli eserleri okurların beğenisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), dördüncü yaş gününü kutluyor. Orhan Kemâl Tavukçu imzalı Yûnus Emre ve Dîvânı adlı eseri, yeni prestij kitabı olarak okurlarla buluşturan VBKY, dördüncü yaşında bu özel eser ile Anadolu’da yetişmiş en büyük Türk şairi ve mutasavvıflarından olan; Türk yazı dilinin ve millî edebiyatın mimarlarından Yunus Emre’yi, yaşadığı dönemi, beslendiği beşerî kaynakları ve etkilendiği fikirleri irdeliyor. 180’inci kitaba ulaşan VKBY, ayrıca dördüncü yaş gününü özel, web satışlarında yüzde 40 indirim yapıyor.

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