Hayat Vefada unutulmuş bir sahaf Hamdi Özçelik
KÜLTÜR SANAT

Vefa’da unutulmuş bir sahaf: Hamdi Özçelik

Vefa’daki Yunus Emre Yayınevi’nde sahaflık mesleğini yürüten Hamdi Özçelik, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek, Kadir Mısıroğlu, Mehmet Şevket Eygi gibi isimlerle çalıştı. Şimdilerde ise öğrencilere yardımcı olmanın uğraşında.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Vefa’da unutulmuş bir sahaf: Hamdi Özçelik
Hamdi Özçelik

Yunus Emre Yayınevi’nin kurucusu, Hamdi Özçelik, yayınevini sahaf dükkanına çevirerek Vefa’da faaliyetlerine devam ediyor. Özçelik, Sönmez Matbaası’nda çırak olarak başladığı meslek hayatını, başka matbaalarda dizgi operatörü olarak 1971 yılına kadar sürdürmüş. Kurduğu yayıneviyle ilk kez İmam Gazzâlî’nin Mükâşefetü’l-Kulûb ve İlahi Nizam isimli kitaplarını neşretmiş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Özçelik, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyor.

Sebil’e ön ayak oldu

Yayınevi Beyaz Saray’dayken Kadir Mısıroğlu’nun kendisini ziyaret ettiğini ve Sebil Yayınevi kurulurken yardımcı olduğunu söyleyen Özçelik, Beyaz Saray kapanınca bir süre Şehzade Camii kapısında kitap satmış. Özçelik, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Mehmet Şevket Eygi gibi isimlerle de çalışmış. Şimdilerde öğrencilerin ve ihtiyacı olanların kitaplardan yararlanmasını istediğini söyleyen Özçelik, “Gençlerden bazıları belirli kitapları sorup alıyor. Ömrüm yettiğince bu dükkânda hizmet vermek istiyorum. Ucuz kitaplar basmak, okutmak, öğretmek, insanlara neşriyatı sevdirmek, İslam’ı takip edip yaşayan kişiler yetiştirmek istedim, ama olmadı” diyerek konuşmasını sürdürdü.

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