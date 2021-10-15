Hayat Vefanın en büyükörneği
AKTÜEL

Vefanın en büyük örneği

Mevlid-i Nebi Haftası’nın bu yılki teması “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Vefanın en büyük örneği Hazreti Muhammed’dir. O, bütün insanlar için en güzel örnektir” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vefanın en büyük örneği
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanlığı bu seneki Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olduğunu açıkladı. Haftayla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletin yüreğinde var olan peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o sevgiyle birlik ve kardeşlik duygularını canlı tutmak istediklerini söyledi. İnsanı varlık aleminde üstün kılan yönünün, bir değerler sistemine sahip olmasından kaynaklandığına dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu değerlerin en önemlilerinden biri de hepinizin bildiği gibi vefadır. Vefanın en büyük örneği de Hazreti Muhammed’dir. O, bütün insanlar için en güzel örnektir.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ebeveynlere çağrı: Ailenizle birlikte camiye gelin
OYNAT 00:58
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ebeveynlere çağrı: Ailenizle birlikte camiye gelin
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği sabah namazı buluşmaları kapsamında Yenimahalle Yahyalar Camii cemaatiyle bir araya geldi. Erbaş 'Ailenizle birlikte camimize gelin. Camilerimizi şenlendirelim. Çocuklarımız, gençlerimiz okullarının olmadığı zamanlarda camilerimize gelsinler. Birlikte secde edelim. Safların arasında koşsunlar. İsterlerse biz secdedeyken başımıza bassınlar hiç önemli değil. Çocukları camiye alıştırmak bu şekilde olur' ifadelerini kullandı.

YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ

Yaşanılan çağda ahlaki değerlerin ciddi yara aldığını anlatan Erbaş, şöyle konuştu: “Ahlak ve medeniyet krizinin yaşandığı ve değerlerin yozlaştığı modern zamanlarda, vefa duygusu da maalesef bu durumdan nasibini almıştır. En başta da vefasızlık, Yüce Allah’a karşı ibadetlerin ihmal edilmesinde kendisini göstermektedir. Bugün Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kainatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye muhtacız. Peygamberin rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etmeliyiz.”

İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.