Diyanet İşleri Başkanlığı bu seneki Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olduğunu açıkladı. Haftayla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletin yüreğinde var olan peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o sevgiyle birlik ve kardeşlik duygularını canlı tutmak istediklerini söyledi. İnsanı varlık aleminde üstün kılan yönünün, bir değerler sistemine sahip olmasından kaynaklandığına dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu değerlerin en önemlilerinden biri de hepinizin bildiği gibi vefadır. Vefanın en büyük örneği de Hazreti Muhammed’dir. O, bütün insanlar için en güzel örnektir.”

OYNAT 00:58 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ebeveynlere çağrı: Ailenizle birlikte camiye gelin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği sabah namazı buluşmaları kapsamında Yenimahalle Yahyalar Camii cemaatiyle bir araya geldi. Erbaş 'Ailenizle birlikte camimize gelin. Camilerimizi şenlendirelim. Çocuklarımız, gençlerimiz okullarının olmadığı zamanlarda camilerimize gelsinler. Birlikte secde edelim. Safların arasında koşsunlar. İsterlerse biz secdedeyken başımıza bassınlar hiç önemli değil. Çocukları camiye alıştırmak bu şekilde olur' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ

Yaşanılan çağda ahlaki değerlerin ciddi yara aldığını anlatan Erbaş, şöyle konuştu: “Ahlak ve medeniyet krizinin yaşandığı ve değerlerin yozlaştığı modern zamanlarda, vefa duygusu da maalesef bu durumdan nasibini almıştır. En başta da vefasızlık, Yüce Allah’a karşı ibadetlerin ihmal edilmesinde kendisini göstermektedir. Bugün Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kainatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye muhtacız. Peygamberin rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etmeliyiz.”