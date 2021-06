Vefat eden 'efsane muhtar'ın bayrağını kızı devraldı: Bana çok güzel bir miras bıraktı

İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde uzun yıllar muhtarlık yapan ve ‘efsane muhtar’ olarak bilinen Yaşar Keklik, 2016 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan ara seçimlerde Tonguç Ali Anıl muhtar seçildi, Yaşar Keklik’in kızı Sedanur Keklik’i de birinci azası yaptı. Ancak Anıl işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etti.

Muhtarlık işleri ile yakından ilgilenen Sedanur Keklik de geçen hafta sonu yapılan muhtarlık ara seçimlerinde adaylığını açıkladı ve bin 151 oy alarak Fatih Mahallesi’nin yeni muhtarı seçildi. Babasının kendisine çok güzel bir miras bıraktığını anlatan Keklik, onun izinden gideceğini ifade etti.

REKLAM

DHA

‘ÇOK GÜZEL BİR SONUÇ ELDE ETTİK’

Babası Yaşar Keklik’in 2009 yılında muhtarlık için adaylığını açıkladığını ifade eden Sedanur Keklik, “İlk seçimini çok az bir farkla kazandı. 2014 yılında yapılan seçimlerde de çok büyük bir farkla yeniden muhtar seçildi. Ancak 2016 yılında muhtarken kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Daha sonra 1’inci azamızın 6 aylık bir muhtarlık dönemi oldu. Ara seçimler oldu ve adaylık için 25 yaşını bitirmiş olmak gerekiyordu, o dönem benim yaşım tutmuyordu. Tonguç Ali Anıl amcam, muhtarlığa aday oldu.

GÜNDEM Bir ay önce 18 yaşına girdi: Mahallesine muhtar seçildi

DHA

Yine bu dönem de muhtarlık işlerinin hep içinde oldum, birinci aza olarak görev yapıyorum. Tonguç Ali amcam, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2017 yılında istifa edince, ben de birinci aza olduğum için imza yetkisi bana geçti. Geçen sene pandemiden dolayı seçim olmadı, bu sene yapıldı ve adaylığımızı açıkladık. Çok güzel bir sonuç elde ettik, seçim günü beni görüp ağlayan teyzelerim ve amcalarım oldu. Çok şükür mazbatamızı aldık” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Talihsiz köyde iki yılda 6 muhtar değişti: Çetinceliler yeni muhtarını seçmek için sandığa gitti

DHA

‘BENİ GÖRÜNCE, HERKES BABAMA DUA EDİYOR’

Muhtarlık seçimlerinde ve işlerinde her zaman babasının yanında olduğunu anlatan Keklik, “Onun sevgisini ve hassasiyetini çok iyi biliyordum. Bu sevgi ve hassasiyet, beni onun yaşantısına yöneltti. Çünkü geriye çok güzel insanlar ve dostluklar bırakmıştı. Bu hayatta milyoner olsanız böyle güzel bir mirasa sahip olamazsınız. Mahallemizi, ahde vefanın başkenti olarak görüyorum. Bu sokağın adı Yaşar Keklik Sokak ve her yerde babamın fotoğrafları var. Beni görünce, herkes babama dua ediyor. Hedefim, babamın yolunda hizmet etmek, inşallah bize güvenenleri mahcup etmeyiz. Gençler bu ülkenin ana temelidir, gençlerin her zaman önü açılmalı. Beni tanıyan ve bilen herkes, bana destek oldu” şeklinde konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Beykoz'da koronavirüsten ölen eşinin yerine muhtar seçildi

DHA

‘SEÇİM SONUÇLARINDAN ÇOK MUTLUYUZ’

Mahallede oturan Fuat Tek, “20 senedir bu mahallede yaşıyorum. Vefat eden Yaşar ağabeyi de çok iyi tanırdım. Sedanur ise bizim kardeşimiz, bir nevi kızımız. Yıllardır babasının izinden gidiyor ve emeklerinin sayesinde şimdi muhtar oldu. Seçim sonuçlarından çok mutluyuz” şeklinde konuştu.