Hayat Vefat eden efsane muhtarın bayrağını kızı devraldı Bana çok güzel bir miras bıraktı
AKTÜEL

Vefat eden 'efsane muhtar'ın bayrağını kızı devraldı: Bana çok güzel bir miras bıraktı

Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde yapılan ara seçimde muhtarlığı, 2016 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muhtar Yaşar Keklik’in kızı Sedanur Keklik (26) kazandı. Babasının izinden gideceğini anlatan Keklik, “Babam bana çok güzel bir miras bıraktı. Hedefim, babamın yolunda hizmet etmek” dedi.

Haber Merkezi DHA
Vefat eden efsane muhtarın bayrağını kızı devraldı: Bana çok güzel bir miras bıraktı
Sedanur Keklik

İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde uzun yıllar muhtarlık yapan ve ‘efsane muhtar’ olarak bilinen Yaşar Keklik, 2016 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan ara seçimlerde Tonguç Ali Anıl muhtar seçildi, Yaşar Keklik’in kızı Sedanur Keklik’i de birinci azası yaptı. Ancak Anıl işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etti.

Muhtarlık işleri ile yakından ilgilenen Sedanur Keklik de geçen hafta sonu yapılan muhtarlık ara seçimlerinde adaylığını açıkladı ve bin 151 oy alarak Fatih Mahallesi’nin yeni muhtarı seçildi. Babasının kendisine çok güzel bir miras bıraktığını anlatan Keklik, onun izinden gideceğini ifade etti.

DHA

‘ÇOK GÜZEL BİR SONUÇ ELDE ETTİK’

Babası Yaşar Keklik’in 2009 yılında muhtarlık için adaylığını açıkladığını ifade eden Sedanur Keklik, “İlk seçimini çok az bir farkla kazandı. 2014 yılında yapılan seçimlerde de çok büyük bir farkla yeniden muhtar seçildi. Ancak 2016 yılında muhtarken kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Daha sonra 1’inci azamızın 6 aylık bir muhtarlık dönemi oldu. Ara seçimler oldu ve adaylık için 25 yaşını bitirmiş olmak gerekiyordu, o dönem benim yaşım tutmuyordu. Tonguç Ali Anıl amcam, muhtarlığa aday oldu.

Bir ay önce 18 yaşına girdi: Mahallesine muhtar seçildi
GÜNDEM
Bir ay önce 18 yaşına girdi: Mahallesine muhtar seçildi

DHA

Yine bu dönem de muhtarlık işlerinin hep içinde oldum, birinci aza olarak görev yapıyorum. Tonguç Ali amcam, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2017 yılında istifa edince, ben de birinci aza olduğum için imza yetkisi bana geçti. Geçen sene pandemiden dolayı seçim olmadı, bu sene yapıldı ve adaylığımızı açıkladık. Çok güzel bir sonuç elde ettik, seçim günü beni görüp ağlayan teyzelerim ve amcalarım oldu. Çok şükür mazbatamızı aldık” dedi.

Talihsiz köyde iki yılda 6 muhtar değişti: Çetinceliler yeni muhtarını seçmek için sandığa gitti
GÜNDEM
Talihsiz köyde iki yılda 6 muhtar değişti: Çetinceliler yeni muhtarını seçmek için sandığa gitti

DHA

‘BENİ GÖRÜNCE, HERKES BABAMA DUA EDİYOR’

Muhtarlık seçimlerinde ve işlerinde her zaman babasının yanında olduğunu anlatan Keklik, “Onun sevgisini ve hassasiyetini çok iyi biliyordum. Bu sevgi ve hassasiyet, beni onun yaşantısına yöneltti. Çünkü geriye çok güzel insanlar ve dostluklar bırakmıştı. Bu hayatta milyoner olsanız böyle güzel bir mirasa sahip olamazsınız. Mahallemizi, ahde vefanın başkenti olarak görüyorum. Bu sokağın adı Yaşar Keklik Sokak ve her yerde babamın fotoğrafları var. Beni görünce, herkes babama dua ediyor. Hedefim, babamın yolunda hizmet etmek, inşallah bize güvenenleri mahcup etmeyiz. Gençler bu ülkenin ana temelidir, gençlerin her zaman önü açılmalı. Beni tanıyan ve bilen herkes, bana destek oldu” şeklinde konuştu.

Beykoz'da koronavirüsten ölen eşinin yerine muhtar seçildi
GÜNDEM
Beykoz'da koronavirüsten ölen eşinin yerine muhtar seçildi

DHA

‘SEÇİM SONUÇLARINDAN ÇOK MUTLUYUZ’

Mahallede oturan Fuat Tek, “20 senedir bu mahallede yaşıyorum. Vefat eden Yaşar ağabeyi de çok iyi tanırdım. Sedanur ise bizim kardeşimiz, bir nevi kızımız. Yıllardır babasının izinden gidiyor ve emeklerinin sayesinde şimdi muhtar oldu. Seçim sonuçlarından çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Kimseyi köy muhtarı olduğuna inandıramıyor
FOTOĞRAF 7
Title
Gemlik ilçesinin Karacaali köyü muhtarı Göksel Noca (52), renkli kişiliğiyle ön palana çıkıyor. Rengarenk giyinen, şarkı söyleyen ve yaptığı programlarla on binlerce izleyiciye ulaşan muhtar çok seviliyor. Noca, Sen ne iş yapıyorsun diyenleri köy muhtarı olduğuna bir türlü inandıramıyor.
Title
Köyün sokaklarında şarkılar söyleyerek gezen muhtarı köylüler çok sevip sayıyor. Bilhassa Gemlik ilçesine gittiğinde ilgi ve sevgiden sokaklarda yürüyemiyor. Evli ve 2 çocuk babası Göksel Noca, muhtarların kurduğu koroda da şarkı söylüyor.
Title
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramadığını ifade eden Karacaali Muhtarı Göksel Noca, Muhtar olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Köylülerin teklifiyle muhtar oldum, şu an üçüncü dönemim. Renkli bir kişiliğim var. Hayatımda, evimde de böyleyim. Her gittiğim yere de bunu yansıtıyorum. İlçede yerel bir internet sitesi var, orada ’Muhtar firarda’ diye program yapıyorum. Program çok beğenilip takip ediliyor. Muhtar arkadaşların kurduğu koroda şarkı söylüyorum. ’Siz muhtarmışsınız, nerenin muhtarısınız’ diye soranlara, şaka yollu, ’Etiler muhtarıyım’ diyorum. Kimse muhtar olduğuma inanmıyor. ’Böyle muhtar olmaz’ diyorlar şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Kimseyi köy muhtarı olduğuna inandıramıyor
Bursa'da köy muhtarı Göksel Noca, "Ne iş yapıyorsun" diyenleri köy muhtarı olduğuna bir türlü inandıramıyor.


Abone Ol Google News
Bir kale daha istiyorlar

Bir kale daha istiyorlar

'700 yıllık kalenin varisiyiz' diyen aile davayı kazandı.​
Dünya bu hastayı konuşuyor

Dünya bu hastayı konuşuyor

​Kovid-19, HIV hastasında 32 defa mutasyona uğradı.
Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti

​Milyonlarca kişinin borçları yapılandırılacak.

​NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı.

​15 bölgede birden temizlik başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı.
Oğluma karşı<br>tüm esirleri geri ver

Oğluma karşı
tüm esirleri geri ver

​Paşinyan'dan Azerbaycan'a ilginç çağrı.
Dehşete<br>düşüren olay

Dehşete
düşüren olay

İş arkadaşını boğup arazideki kuyuya attı.
Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji açıkladı

47 ilde yağış bekleniyor.
Dört ilçede<br>uyuşturucu operasyonu

Dört ilçede
uyuşturucu operasyonu

Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.
Bosna Kasabı’na müebbet

Bosna Kasabı’na müebbet

​Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması cezayı onadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.