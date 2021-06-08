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Beykoz'da koronavirüsten ölen eşinin yerine muhtar seçildi

İstanbul Beykoz'a bağlı Anadolu Kavağı Mahallesi Muhtarı Serdar Lüleburgaz'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine yerine aday olan 54 yaşındaki Sevim Lüleburgaz, sandıktan 464 oy alarak, eşinden boşalan koltuğa oturdu.

Haber Merkezi DHA
Beykozda koronavirüsten ölen eşinin yerine muhtar seçildi
Sevim Lüleburgaz

Anadolu Kavağı Mahallesi'nin 8 yıllık muhtarı Serdar Lüleburgaz, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 6 Nisan'da, 57 yaşında hayata veda etti. Eşini kaybeden Sevim Lüleburgaz da 22 yıldır işlettiği büfeyi kapatıp, muhtar adayı oldu. Lüleburgaz, geçen pazar günü İstanbul'un 14 mahallesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde eşinin yerine aday oldu. Sevim Lüleburgaz, seçimde sandıktan 464 alarak, muhtarlık koltuğuna oturdu. Tek rakibi Ömer Küçük'ün 116 oy aldığı seçimden zaferle çıkan Sevim Lüleburgaz, ilk iş olarak mahalleye muhtarlık binası yaptıracağını söyledi.

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"KADINLARLA ÇALIŞACAĞIM"

Kadınlarla çalışacağını vurgulayan Sevim Lüleburgaz, "Muhtarlık eşimin vefatı ile bana geçti, keşke böyle bir olay yaşamamış olsaydık. Ama Kavak halkı da bize vefasını gösterdi. Onların isteği ile buraya geldim. Çok mutlu oldum ama böyle bir olayla buraya geldiğim için çok üzgünüm aynı zamanda. ‘Ağabeyimizin mirasını devam ettirmeni istiyoruz’ dediler. Bende kıramadım onları açıkçası. Bende burada bir esnaftım ve tanınıyordum, biliniyordum halk tarafından. Seviliyormuşuz ki öyle bir talepte bulundular, ağabeylerini çok seviyorlardı, ben de onları kıramadım ve buralara geldik" dedi.

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"BU SÜREÇTE DE YANIMDA OLDUĞUNU BİLİYORUM, EMİNİM"

Lüleburgaz, “6 Nisan’da eşim vefat etti. Çok kısa bir dönemde kaybettim, 5 günlük bir süreçte kaybettik kendisini. Bana göre eşim gitmedi. Ben sadece başka bir boyuta geçtiğini düşünüyorum ve bizimle olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte de yanımda olduğunu biliyorum, eminim. Mutlu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İLK İCRAAT MUHTARLIK BİNASI

Lüleburgaz, mahallede muhtarlık binası olmadığını belirterek, “Şimdi Kavak halkı, gençlerimiz sağ olsun, spor salonumuz var orada bir oda ayarlıyorlar. Ama tabi ki ilk icraatlarımızdan birisi muhtarlık binası edinmek olacak. Ondan sonra kadınlarla bir araya gelerek ne yapmak istediğimize karar vereceğiz. Ben özellikle kadınlarla bir şeyler yapmak istiyorum. Kavağın gelişmesi ve güzelleşmesi için de bir şeyler yapmak istiyoruz" dedi.

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