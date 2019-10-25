Hayat Venedike giriş artık ücretli
SEYAHAT

venedik'e giriş ücret

Venedik'e giriş artık ücretli

İtalya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırlayan tarihi kenti Venedik'e giriş Temmuz 2020'den itibaren ücretli olacak. Venedik Belediye Meclisi ikametgahı kentte olmayanlardan 3 ila 8 euro giriş ücreti alınmasına karar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kente giriş Temmuz 2020'den itibaren ücretli olacak.
Kente giriş Temmuz 2020'den itibaren ücretli olacak.

İtalya'nın kuzeydoğusunda kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik'in belediye meclisinde alınan kararla, gelecek yıl temmuzdan itibaren kente gelenlerden giriş ücreti alınacak.

Yerel basında çıkan haberlerde, Venedik Belediye Meclisi'nin 1 Temmuz 2020'den itibaren ikametgahı kentte olmayanlardan 3 ila 8 euro giriş ücreti alınmasına karar verdiği belirtildi.

Söz konusu tarifenin 2021'de zamlanarak, 6 ila 10 ara euro olarak uygulanacağı kaydedildi.

Buna göre, kente, kalabalık zaman aralığında girilmesi ya da kentte geçirilecek sürenin uzaması durumunda ücret yüksek tarifeden uygulanacak.

Birkaç yıldır İtalya genelinde olduğu gibi kente kalmaya gelenlerden gecelik konaklama vergisi alınırken, bu uygulamayla günübirlik kenti ziyaret edenlerden de ücret alınmış olacak.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, kentin yıllık turist ağırlama kapasitesinin 20 milyon civarında olduğu ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladığı vurgulandı.

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