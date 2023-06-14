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Vestel Türkiye’nin en değerli markaları arasında ilk 3’te yer aldı

Vestel, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında 3'üncü sırada yer aldı.

14:04 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Vestel, Türkiye'nin en değerli marka sıralamasındaki yükselişine devam ediyor.

Vestel, Türkiye'nin en değerli marka sıralamasındaki yükselişine devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka değerindeki istikrarlı yükselişini sürdüren Vestel, 927 milyon dolarlık değeriyle sıralamada ilk 3'e girdi.



Marka değeri 927 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin En Değerli Markaları araştırmasında geçen yıl 7 basamak yükselerek 5'inci olan Vestel, 2023 sonuçlarında listedeki yerini 3'e taşıdı. Şirketin marka değeri yüzde 28 artışla 927 milyon dolara ulaştı.


Küresel ölçekte teknoloji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vestel, ürünlerini dünyanın 158 ülkesine ulaştırarak Türkiye için değer yaratıyor. AR-GE ve inovasyona dayalı teknoloji üretimiyle sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden marka, ürün ve hizmetleriyle değerini yükseltmeye devam ediyor.


#Vestel
#Türkiye'nin en değerli markaları
#Brand Finance
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