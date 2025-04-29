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VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

17:0929/04/2025, Salı
DHA
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VI. Ahlâk Şûrası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
VI. Ahlâk Şûrası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslâm Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; İslâm Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin paydaşlığında düzenlenecek olan ve çağdaş ahlâk krizini çok yönlü biçimde ele alarak çözüm arayışlarını kamuoyuyla paylaşmayı hedefleyen VI. Ahlâk Şûrası, 16-18 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslâm Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; İslâm Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin paydaşlığında düzenlenecek olan ve çağdaş ahlâk krizini çok yönlü biçimde ele alarak çözüm arayışlarını kamuoyuyla paylaşmayı hedefleyen VI. Ahlâk Şûrası, 16-18 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Şûra İcra Heyeti Başkanı Esra Kalyoncu Değerli'nin katılımıyla gerçekleşecek şûrada; modern dünyada anlam, gâye ve değer ekseninde derinleşen ahlâk krizine karşı, İslâmî düşüncelerin çağın sorunlarına nasıl cevap vereceğinin yanı sıra bireysel ve toplumsal çözüm yolları da ele alınacak.

Güncel sorunların toplumsal, kültürel ve düşünsel boyutlarının kapsamlı oturumlarla tartışılacağı VI. Ahlâk Şûrası'nda çağımızın değer krizine karşı güçlü, teorik ve pratik çözüm arayışları konuşulup müzakere edilecek.





#Ahlak Şurası
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