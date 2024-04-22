Vidayı kafatasına çaktı

Bursa Nilüfer'de bir sağlık skandalı yaşandı. Diş tedavisi için gittiği özel klinikte implant tedavisi olan Ramazan Yılmaz'ın (40) başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre Dr. A.D. implantı çeneye yerleştirmek isterken vidayla, Yılmaz’ın çene kemiğini delip kafatasına sapladı. Acı içinde kalan Yılmaz’ın yaşadığı baygınlık sonrası film çeken Dr. A.D., vidanın kafatasında olduğunu görünce hemen kendi aracıyla Yılmaz’ı bir hastaneye bırakıp kaçtı. Doktorlar Yılmaz'ı acil ameliyata alırken, saatlerce süren operasyon sonrası Yılmaz, yeniden hayata tekrar döndü. Yanlış müdahale nedeniyle ödemenin iadesini isteyen Yılmaz olumsuz yanıt alınca hukuk mücadelesi başlattı.