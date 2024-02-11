Virüslerde epilepsi tehlikesi

Beyin hücrelerinde elektriğin geçici olarak aşırı artması sonucu ortaya çıkan epilepsi, kadın ve erkeklerde görülüyor. Toplumda özellikle son dönemde artış gösteren influenza vakaları sonrası görünen menenjite dikkat çeken Türk Epilepsi ile Savaş Derneği (TESD) Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, bu virüsün epilepsi hastalığına yol açabildiğini söyledi. Menenjit ve sıtma gibi merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarının epilepsiye yol açtığını hatırlatan Bebek, “Menenjit hastalığıyla mücadelede ülkemizde çocuklara aşılama yapılıyor ancak bazı bakteriyel menenjite karşı her yaş grubu tehlikeye açık. İyi temizlenmeyen ve paylaşımlı kullanılan tabak, çatal ve kaşık aracılığıyla bulaşabilen bu menenjit türü epilepsiye de yol açabiliyor. Özellikle dışarıda yemek yediğimiz yerlerin temiz olmasına dikkat etmeli ve çatal-kaşıkları kullanmadan önce bir peçete ile silmeliyiz” dedi.

Nerses Bebek.

HEKİME BAŞVURMAKTA GECİKMEYİN

Vücut direncini güçlü tutmak ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Bebek, “Hijyen, uyku düzenine dikkat etmek ve sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Hastalığa yakalanmamız halinde hekime başvurmakta gecikmemeliyiz. Sıcak ülkelerde daha yaygın olarak görülen sıtma vakalarına karşı da risk taşıyan ülkelere seyahate gerekli önlemleri almak önemli” diye konuştu.

HASTALIĞIN YÜZDE 25’İ ÖNLENEBİLİR

Epilepsinin oluşmasını önlemek için tedbir alınması gerektiğini anlatan Bebek, “DSÖ'nün Epilepsi Küresel Eylem Planı’na göre vakaların yüzde 25’i önlenebilir nitelikte. En önemlisi doğum travmalarından kaynaklanan hastalığın önüne geçmek” ifadelerini kullandı.

ÖN YARGIYI YIKMAK ŞART

Ülkemizde 1 milyon epilepsi hastası ve yakını olduğunu belirten Bebek, “Bu insanlar için toplum olarak vermemiz gereken en önemli sınav ön yargılarımızdan arınmak” dedi.Epilepsi hakkında çok fazla şeyin yanlış bilindiğini aktaran Bebek, “Biz 8 yıldır Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası ile bu insanların da herkes gibi okuyup çalışabildiğini, evlenip çocuk sahibi olabildiğini, başarıılı işlere imza atabildiğini anlatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

DSÖ: YAKLAŞIM YENİLENMELİ

Epilepsi hastaları için kamu sağlığı yaklaşımının yeniden düşünülmesi gerekirken, DSÖ 2031’e kadar bu alanda atılması gereken bir dizi adımı sıraladı. Açıklanan Epilepsi ve Diğer Nörolojik Rahatsızlıklar için Küresel Eylem Planı’na işaret eden Bebek, “Hekimler için hastalığın klinik yönleri kadar hastaların yaşam kalitesini artırmak da önemli. DSÖ’nün sunduğu bu yol haritası, hasta ve ailelerin maruz kaldığı negatif tutumlar nedeniyle karşılaştıkları ayrımcılıklarla mücadele için de önemli başlıklar içeriyor. Bu plan, dernek olarak yürüttüğümüz Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” değerlendirmesi yaptı.

GERÇEĞI GÖR!

Dünya çapında en sık görülen ve her 100 kişiden birini etkileyen nörolojik hastalıklardan olan epilepsiye dikkat çekmek için Şubat ayının ikinci pazartesi günü Dünya Epilepsi Günü olarak ilan edildi. Herkesin bu hastalığa karşı ön yargılarla mücadele etmek için yapacağı bir şey olduğunu anlatan Bebek şunları söyledi: “Toplumdaki ön yargılar tamamen ortadan kalkana dek sürdürmeyi planladığımız Epilepsi için Bak farkındalık kampanyasını bu yıl ‘Gerçeği Gör’ mottosuyla hayata geçireceğiz. UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle hayata geçirdiğimiz Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası kapsamında bu yıl, tarihi ve sembolik binalar Dünya Epilepsi Günü’nde mor renkle ışıklandırılacak. Spor kulüpleriyle ve birçok marka ile iş birlikleri yaparak toplumun her kesiminde epilepsi hastalığına karşı farkındalık sağlamak için çalışacağız. Herkesi Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresini kullanarak kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajlarıyla birlikte #EpilepsiİçinBak ve #GerçeğiGör etiketleriyle farkındalığın bir parçası olmaya davet ediyoruz.”







