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Vize dolandırıcıları cezadan kaçamadı

Bir vize danışmanlık şirketinin sahibi ve eşi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini taklit ederek yabancı uyruklu kişileri dolandırdı. Mahkeme, şirket sahibi ve eşine ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 90 yıl hapis cezası verdi.

08:18 . 8/08/2023 Salı
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Dava dosyasına göre, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalışma, oturma izni alma, vatandaşlık başvurusu gibi işlemlerin takibi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yapılıyor. Göç idaresi başvuracak kişiler kurumun resmi internet sitesi üzerinde herhangi bir ücret ödemeden randevularını alarak işlemlerini yapabiliyor. Ancak T. isimli Vize ve Danışmanlık şirketi sahibi Sinan G. ve eşi Pınar G., Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün amblemlerini kullanarak, kurumun internet sayfasına benzer çok sayıda site açtı.


Sahte siteler açtılar


Arama motorlarında ise oluşturulan sahte sitelerin ilk sırada görünmesi için de reklam verdiler. Türkiye’de yaşayan yabancılar oturma izni ve çalışma izni sürelerini uzatmak için farkında olmadan sahte sitelere giriş yaparak, kimlik, pasaport gibi bilgilerini paylaştı. Daha sonra şirket çalışanları da, müştekileri arayarak, kendileri için randevu oluşturduklarını, ancak kısa bir süre içerisinde ücretin yatırılması halinde randevularının onaylanacağını bildirdi. Durumdan şüphelenmeyen müştekiler de kendilerine verilen IBAN numarasına talep edilen ücreti yatırdı.


Randevu tarihleri geldiğinde Göç İdaresi’ne giden müştekiler, para yatırılan hesapların kendileriyle ilgisi olmadığını, ücretsiz randevu alabilecekleri bilgisini öğrendiler. Bu şekilde dolandırıldığını anlayan kişiler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin sahibi Sinan G. ve ortağı aynı zamanda eşi olan Pınar G.’nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında ‘bilişim sistemleri banka veya kerdi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kişisel verileri ele geçirme” suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.


Her milletten kişi var


İddianamede, 24 kişi müşteki olarak yer aldı. Müştekilerden Erkan Ç. ifadesinde eşinin yabancı ülke vatandaşı olduğunu oturum izni uzatmak için Göç İdaresi’nin sayfasını ararken bir sayfaya yönlendirildiğini, kendisinden randevu oluşturma bedeli olarak 480 TL istendiğini, parayı gönderdiğini, sonradan Göç idaresi ile görüştüğünü ve onların herhangi bir ücret talep etmediklerini, kendilerine bir para gelmediğini söylemeleri üzerine dolandırıldığını anladığını belirtti. Aralarında Özbekistan, Azarbeycan vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda müştekiler de benzer iddialarda bulundu.


Davanın karar duruşması 18 Temmuz tarihinde yapıldı. Karar duruşmasında şirketin sahibi Sinan G. ve diğer şüpheliler suçlamaları reddetti. Mahkeme, Sinan G ve eşi Pınar G.’ye ‘nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan 24 kez 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Böylece toplamda Sinan G. ve eşi Pınar G.’ye 90 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, diğer 6 şüpheliye ise ayrı ayrı olarak 3 yıl 9 ay ceza verdi.

#Vize
#Dolandırıcılık
#İstanbul
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