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Vuslat Derneği Kurban Faaliyetlerine Başladı

“Kurbana Kavuşmak Ne Güzel” çağrısı ile Kurban Bayramı için çalışmalara başlayan dernek, bu yıl da bağışçılarından vekalet alarak 3 kıta, 20 ülkede vacip kurban ibadetini yerine getiriyor.

13:48 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vuslat Derneği

Vuslat Derneği

“Kurbana Kavuşmak Ne Güzel” çağrısı ile Kurban Bayramı için çalışmalara başlayan dernek, bu yıl da bağışçılarından vekalet alarak 3 kıta, 20 ülkede vacip kurban ibadetini yerine getiriyor.


Dernek, kesim yapılacak ülkelerin belirlenmesi ve kurbanlık hayvanların temin edilmesinden sonra kurban bağış bedellerini açıkladı. Yurtdışı vacip büyükbaş kurban hisse bedelini 1.800₺ olarak belirleyen dernek, yurtiçi vacip büyükbaş kurban bedelini ise 7.500₺ olarak belirledi.


21 yıllık tecrübe ile insani yardım çalışmalarına devam eden Vuslat Derneği yetkilileri, kurban kesim işlemlerinin şartlara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini ifade ediyor. Kurban Bayramının birinci günü bayram namazının ardından kesim işlemlerine başlandığını belirten yetkililer, yurtdışında kesilen kurbanın hangi ülkede kesildiğini ise
“kurbanınız …… ülkesinde kesilmiştir, Allah kabul eylesin, şükür namazınızı kılabilirsiniz.”
mesajı ile bağışçılarına duyuruyor. Bununla birlikte, bağışçıların ismine özel hazırlanan ve vekaletlerinin okunduğu kurban kesim videosu da bayram bitmeden bağışçılara iletiliyor.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, vacip kurban çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, kurban ibadetinde makbul olanın, kurban etinin “ihtiyaç sahiplerine” dağıtılması olduğunu vurguladı.



Bu detayı dikkate aldıklarını belirten Taştan, yurtdışı kesimlerinin ihtiyaç sahiplerinin yoğun olduğu Somali, Nijerya, Yemen ve Bangladeş gibi mazlum coğrafyalarda gerçekleştirildiğini söyledi. Kurban etlerinin ise başta yetimler ve aileleri olmak üzere, medreseler, ihtiyaç sahibi yaşlılar, savaşzede mazlumlar ve muhtaç ailelere dağıtıldığını belirtti.


Derneğin kurban çalışmalarına dair detaylı bilgi almak için dernek Genel Merkezini ziyaret edebilir, 0212 659 28 80 numaralı çağrı merkezini arayabilir yahut vuslat.org.tr/kurban sitesini ziyaret edebilirsiniz.



#Vuslat Derneği
#Kurban
#Yardım
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