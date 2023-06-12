Vuslat Derneği Kurban Faaliyetlerine Başladı

21 yıllık tecrübe ile insani yardım çalışmalarına devam eden Vuslat Derneği yetkilileri, kurban kesim işlemlerinin şartlara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini ifade ediyor. Kurban Bayramının birinci günü bayram namazının ardından kesim işlemlerine başlandığını belirten yetkililer, yurtdışında kesilen kurbanın hangi ülkede kesildiğini ise

“kurbanınız …… ülkesinde kesilmiştir, Allah kabul eylesin, şükür namazınızı kılabilirsiniz.”