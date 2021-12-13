Hayat Vuslat Nijerya Bornoda 106 su kuyusu açtı
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Vuslat Nijerya Borno’da 106 su kuyusu açtı

Nijerya genelinde faaliyetlerini sürdüren Vuslat Derneği, Borno eyaletinde 106 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vuslat Nijerya Borno’da 106 su kuyusu açtı
Vuslat

Temel ihtiyaç sıkıntısının en fazla yaşandığı ülkelerden Nijerya’da, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Borno eyaletinde Vuslat Derneği’nin su kuyusu projeleri devam ediyor.

Nijerya’nın terör ve susuzluk gibi sorunlarının en yoğun yaşandığı eyaletlerinin başında gelen Borno eyaletinde, Vuslat Derneği’nin açılışını yaptığı su kuyuları vesilesiyle bölgede binlerce insan temiz suya erişim sağlamaya devam ediyor.

Başta Borno eyaletinin Baga Road, Khaddamari, Kaliri, Millionian Cotas, Shuwari ve Meri bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde su kuyusu çalışmalarına devam eden Vuslat Derneği, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda bölgenin sıkıntılarının giderilmesi için tüm hayırseverlerden destek beklediğini ifade etti.

Vuslat Derneği bölgenin bilinen acil ihtiyaçlarını gidermek adına son 3 yılda, sondajlama tekniğini kullanarak ortalama 65 metre derinlikte 106 adet su kuyusu açmış ve bölge halkının hizmetine sunmuştu.

Bölge halkı susuzluk tehlikesi yaşıyor

Eyalette yaşanan terör sorunlarının yanı sıra bölge halkının, temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı biliniyor. Terör olayları nedeniyle 7 milyonu aşkın Nijeryalı, insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Nijerya'da 2002 yılından bu yana varlık gösteren silahlı terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgede gerçekleşen terör saldırıları ekonomik ve toplumsal sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bölgenin yaşadığı sıkıntıların başında terör, açlık ve susuzluk geliyor.

Bağışlarla binlerce kişi suya erişim imkanı sağlayacak

Vuslat Derneği’nin yürüttüğü su kuyusu projeleri, Afrika’nın Nijerya, Mali, Uganda, Çad, Nijer gibi ülkelerini kapsıyor. Vuslat Derneği mazlum ve mağdur coğrafyalarda temiz suya erişime katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Bağışçılar diledikleri miktarda bağış ile su kuyularına katkıda bulunabiliyor.

Nijerya’nın birçok bölgesinde su kuyusu faaliyetleri sürerken, Borno Eyaleti’nde devam eden Vuslat Derneği projelerine yapılan destekler ile binlerce Afrikalı temiz suya erişim imkânına ulaşmaya devam ediyor.

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