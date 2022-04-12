Walter ve Jesse hikâyeye dönüyor

Breaking Bad’in avukatı Saul Goodman’ın hikayesini anlatan Better Call Saul’un (BCS) final sezonuna iki sürpriz isim dahil oldu. Breaking Bad’de Walter White ve Jesse Pinkman rollerine hayat veren Bryan Cranston ve Aaron Paul BCS’nin son sezonuyla hikâyeye dönüyor. Dizinin senarist ve yönetmenlerinden Peter Gould, iki ismin diziye konuk oyuncu olarak katıldığını açıkladı. Oyuncuların dizide nasıl görüneceği gizliliğini koruyor. Bob Odenkirk’in başrolünde yer aldığı AMC dizisi altıncı ve final sezonunu 18 Nisan’da yayınlayacak. Sezon 13 bölümden oluşacak.