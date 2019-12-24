WEFA kış yardımında bir rekora imza attı

Dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımları ulaştıran WEFA İnsani Yardım Organizasyonu, bu sene Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Moğolistan, Lübnan, Kosova, Keşmir, Pakistan, Yemen ve Bangladeş’e yönelik kış kampanyası gerçekleştiriyor. Kampanya kapsamında; battaniye, soba, odun, kömür ve kışlık elbiseler dağıtılıyor. Şubat sonuna kadar devam edecek kış yardımları kapsamında; yetimler başta olmak üzere mültecilere, kimsesizlere, hastalara, yaşlılara ve yoksul ailelere kışlık kıyafet, soba, odun, kömür, battaniye, zekât ve gıda yardımı yapılıyor.

70 ÜLKEYE İNSANİ YARDIM

Genel merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan WEFA, 2006’dan bu yana 70 ülkede insani yardım gerçekleştirdi. Acil yardımların yanı sıra; dünyanın farklı coğrafyalarında, Ramazan, Kurban kampanyaları, yetim sponsorluğu, su kuyuları, katarakt ameliyatları gibi projeler ve yetimhane, yetim okulu sağlık ocakları inşa çalışmaları devam ediyor.

GURBETÇİLER İLE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ

Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İsviçre’den sonra, geçtiğimiz yıl Türkiye ofisini açan WEFA, Avrupa’da yaşayan insanlarımızın Türkiye’ye yönelik teveccühlerini hayata geçirmek için, “Türkiye’ye vefa için” gelmiş bulunuyor. Avrupa’daki hayırseverlerin, anavatanlarına olan sevgi ve merhametlerini ulaştırmak için köprü vazifesi görmeyi hedefleyen WEFA, önce Türkiye’deki insani yardım kuruluşlarını tanımaya çalıştı; onlara ziyaretler gerçekleştirdi, misafir etti. Ramazan ve Kurban kampanyaları yapıldı. Türkiye’de yetim sponsorluğu ve öğrenci bursu çalışması başlatıldı. Kızılay ve Diyanet Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı.

TÜRKİYE’DE REKOR

WEFA Türkiye’deki kış yardımları kapsamında 10 farklı ilde 400 ilk ve ortaokul ile lisede kış yardımında bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Türkiye’deki kış yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte gerçekleştiren WEFA, İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin belirlediği okullara gidiyor. Bu kapsamda WEFA Türkiye’de İstanbul, Bitlis, Bingöl, Kahramanmaraş, Şırnak, Hatay, Ağrı, Kars, Mardin ve Şanlıurfa’da, toplamda 11 bin muhtaç öğrenciye kış yardımında bulunuyor. Kampanya kapsamında aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret ederek, muhtaç ailelere zekât yardımı yapılıyor.