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Hayat

Yabancı turistler Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktı: Sarılarak kutladılar

Birçok dinde kutsal sayılan, bu nedenle de çok sayıda ziyaretçi çekebilen Ağrı Dağı, yabancı turistler tarafından keşfedildi. Turistler, zirveye çıkmanın heyecanını yaşadı.

11:05 . 2/07/2023 Pazar
IHA
Turistler, zirveye çıkmanın heyecanını yaşadı.

Turistler, zirveye çıkmanın heyecanını yaşadı.

5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı. Aynı zamanda üzerinde 10 kilometrekarelik buz takkesi bulunduran Ağrı Dağı, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yabancı turistler, zirveyi kafaya koydu

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.

Sarılıp kutladılar

Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildiler. Büyük bir heyecan yaşayan dağcılar, dört mevsim boyunca erimeyen karın üzerinde birbirlerine sarıldılar.


#Ağrı Dağı
#Iğdır
#turist
7 dakika önce
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