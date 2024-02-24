Yabancı ülkelerden doktorlar izlemek için sıraya girdi: Yeni teknikleri öğrenmek için Türkiye'ye geliyorlar

İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde Transperineal Lazer Ablasyonu yöntemiyle hastalara birçok avantaj sağlandığını aktaran Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Lütfi Canat, klinikte ileri teknikle gerçekleştirilen operasyonları, dünyanın birçok ülkesinden hekimlerin izlediğini aktardı.
Prof. Dr. Canat, “20-30 yıl önce hocalarımız hep Avrupa, ABD gibi yerlere giderek çeşitli sıkıntılarla karşılaşırken, artık gururla söyleyebilirim ki Avrupa, Orta Doğu, ABD gibi çok sayıda bölgeden meslektaşlarımız bize gelmek için sıraya girmeye başladı” dedi.