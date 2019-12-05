Hayat Yağışlar yüzde 47 azaldı, Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi
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Yağışlar yüzde 47 azaldı, Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi

Yağışlar yüzde 47 azaldı, Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 2019 sonbaharında geçen yılın aynı mevsimine göre yağışlar ortalama yüzde 47 azaldı. Türkiye sonbahar mevsim yağışlarında son 39 yılın en düşük yağışını aldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'un su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesinde.
İstanbul'un su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesinde.

Sonbahar mevsiminde yağışlar normallerine göre Güney Ege kıyı kesimleri ile Giresun sahil kesiminde normallerinin biraz üzerinde gerçekleşirken diğer tüm bölgelerde azalma meydana geldi.

Mevsim normaline göre azalma Çanakkale, Bursa çevreleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun batı ve doğusunda, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 60'ları aşan azalma kaydedildi.

Türkiye'de sonbahar mevsim yağışlarında son 39 yılın en düşük yağışını aldı.

"En fazla azalma yüzde 67 ile Çorum"

  • 2019 yılı Sonbahar mevsiminde 81 ilin Muğla dışında tamamında normalleri ve geçen yıl sonbahar yağışlarının altında yağış gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma yüzde 67 ile Çorum'da gerçekleşirken en az yağışı 30.1 mm ile Nevşehir aldı. 2019 yılı Sonbahar Mevsimi yağış ortalaması 74.3 mm, normali (1981-2010) 140.6 mm ve geçen yıl sonbahar yağış ortalaması ise 139.1 mm. Mevsim yağışlarında normali ve geçen yıl yağışlarına göre yüzde 47 azalma gerçekleşti. Bölge bazında tüm bölgelerimiz normali ve geçen yıl yağışlarının altında yağış alırken en fazla azalma yüzde 59 azalma ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde meydana geldi.

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Bölgelere göre yağışlar

Marmara bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 89.6 mm normali 190.0 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 199.8 mm. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 53 ve geçen yıla göre yüzde 55 azalma gerçekleşti. Bölge mevsim yağışı son 15 yılın en düşük seviyesinde.

-Ege bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 94.0 mm, normali 138.1 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 133.4 mm. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 32 ve geçen yıla göre yüzde 30 azalma gerçekleşti.

- Akdeniz bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 92.1 mm, normali 155.5 mm ve geçen yıl sonbahar mevsim yağış ortalaması 139.4 mm. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 41 ve geçen yıla göre yüzde 34 azalma gerçekleşti.

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- İç Anadolu bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 42.2 mm, normali 91.1 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 80.6 mm. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 54 ve geçen yıla göre yüzde 48 azalma gerçekleşti. Bölge mevsim yağışları son 5 senedir normalleri altında seyretmekte.

-Karadeniz bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 116.8 mm, normali 204.5 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 178.2 mm. Yağışlar mevsim normaline göre yüzde 43 ve geçen yıla göre yüzde 35 azalma gösterdi. Bölge mevsim yağışları son 39 senenin en düşük seviyesinde.

- Doğu Anadolu bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 51.7 mm, normali 125.8 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 135.0 mm. Yağışlar mevsim normaline göre yüzde 59 ve geçen yıla göre yüzde 62 azalma gösterdi. Bölge mevsim yağışları son 39 senenin en düşük seviyesinde.

-Güneydoğu Anadolu bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 55.7 mm, mevsim normali 105.3 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 157.9 mm. Yağışlar mevsim normaline göre yüzde 47 ve geçen yıla göre yüzde 65 azalma gösterdi.

İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
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İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
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İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.

Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti
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Van Gölü Havzası’nda 2 yıldır görülen ve istilacı tür olarak bilenen zebra midyelerin bölgedeki akarsulara yayılmasıyla birlikte dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin üreme habitatını tehlikeye sokuyor.
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Daha önce Atatürk ve Keban barajlarında görülen, ancak yaklaşık 800 bin yıldır var olduğu belirtilen Van Gölü Havzası’nda şu ana kadar görülmemiş midyeler, büyük tehlike oluşturuyor.
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Muradiye ilçesinde yer alan Sarımehmet Baraj Gölü’nde iki yıl önce görülen ve sayıları hızla artan zebra midyeler, baraj gölünü iki yıllık süre içinde neredeyse tamamen istila etti.
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Van il sınırları içerisine henüz nereden geldiği bilinmeyen zebra midyeler, dünyada ekonomik ve ekolojik olarak çok büyük zararlara yol açan istilacı bir tür olarak biliniyor.
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Van Gölü Havzasında incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, sadece bir zebra midyenin günlük bir litre suyu filtre ederek içindeki planktonları tükettiğini belirtti.
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“Milyarlarca lira zarara yol açıyor <br> <br> Bir midyenin yaşamı boyunca bir milyon tane yumurta bıraktığını ve bıraktığı bu yumurtaların plankton şeklinde suda yüzdüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, amatör avcıların baraj gölündeki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıyabileceğini söyledi.
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Taşınan istilacı zebra midyelerin 14 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin üreme habitatını da tehlikeye sokacağına dikkat çeken Akkuş, “Zebra midye her yıl dünyada ve ülkemizde milyarlarca lira zarara yol açan istilacı bir midye türüdür. Van il sınırlarında sadece tatlı su midyesi diye ifade ettiğimiz bir midye bulunmaktadır...
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Zebra midye ise günümüze kadar Van il sınırlarında bulunmuyordu. Zebra midye ülkemizde Atatürk ve Keban barajı gibi birçok baraj gölümüzde birçok ekonomik ve ekolojik zararlara yol açan bir midye türüdür. Çünkü çok büyük bir üreme potansiyeline sahiptir. Tek bir midye hayatı boyunca bir milyon tane yumurta bırakabiliyor ve bu yumurtalar akıntılar yoluyla beraber girmiş olduğu bütün ekosisteme yayılıyorlar” dedi.
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“Barajın her bir noktası istila edildi” <br> <br> Baraj gölünün her bir noktasını istila eden midyelerin, başka su kaynaklarına geçmesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Akkuş, “Ülkemizdeki bütün sucul ekosistemler önemli, fakat Van Gölü Havzası’ndaki tatlı su kaynaklarının ayrı bir önemi var. Çünkü Van Gölü’ne dökülen akarsular, gölden 14 bin insanın geçimini sağladığı inci kefalinin üreme habitatlarını oluşturuyor...
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Burada son iki yıldır zebra midyenin varlığına rastlıyoruz. Şu an barajın her bir noktası bu midyeler tarafından istila edilmiş durumdadır. Bu midye Van il sınırı içerisindeki başka akarsulara geçmesi bir felaketi beraberinde getirir. Çünkü burada her yıl nisan ve temmuz aylarında inci kefallerinin üreme habitatına büyük bir zarar verir. Bu nedenle buradaki zebra midyenin başka su kaynaklarına geçmesinin önlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.
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“Büyük felaketlere yol açmadan önüne geçilmesi gerekiyor” <br> <br> Amatör balık avcılarının baraj gölündeki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıma riskinin bulmasından dolayı Van Gölü Havzası’nda bir eylem planı hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zebra midyenin su dışında nemli ortamda 2-3 gün boyunca hayatta kalabiliyor. Burada kullanmış olduğumuz bir ağ aracını Van il sınırları içerisinde başka bir akarsuda kullanırsak buradaki midyeyi buradan alıp oraya taşıma riski bulunuyor...
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Bu yüzden baraj gölünün amatör avcılığa kesinlikle kapatılması gerekiyor. Çünkü amatör avcılar, buradaki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıyabilirler. Bunun için de Van Gölü Havzası özelinde bir eylem planı hazırlanması lazım. Elimizde bir sorun var ve bu sorunu yönetmemiz gerekiyor. Daha büyük felaketlere yol açmadan önüne geçilmesi gerekiyor.”
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Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti
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Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti
Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti
Dünyada ekonomik ve ekolojik olarak büyük zararlara yol açan zebra midyeler, Van Gölü Havzası'ndaki Sarımehmet Baraj Gölü'nü tamamen istila etti.


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