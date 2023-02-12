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Yağmacıların durduğu TIR şoförü konuştu: Üç tane çakala pabuç mu bırakacağım?

Burdur'dan Hatay'a giderken yolu yağmacılar tarafından kesilen tır şoförü Onur Hoşafçı yaşadıklarını anlattı. Hoşafçı, "3 tane çakala pabuç mu bırakacağım?" dedi.

15:05 . 12/02/2023 Pazar
DHA
Yağmacıların durduğu tırın şoförü konuştu.

Yağmacıların durduğu tırın şoförü konuştu.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yaraları sarmaya çalışırken, bölgeden gelen yağma görüntüleri gündem yaratmaya devam ediyor. 81 ilden gönderilen yardımların depremzedelere ulaşması için yetkililer hiç durmadan çalışırken, sosyal medyaya düşen görüntüler infial yarattı.

Tırın önünü kestiler

Yardım için gelen bir tırı durdurup yağmalamaya çalışan kişiler, tır şoförünü, "Seni ne olursa olsun buradan geçirmeyiz. Ne varsa bize vereceksin." sözleriyle tehdit etmişti. Tır şoförü ise yardım malzemelerini götürmesi gerektiğini söyleyerek yağmacıları ikna etmişti.

Polisler yağmacıları yakaladı

Videonun yayınlanmasının ardından harekete geçen Özel Harekat Polisleri, yağmacıları yakaladı. Yaşanan olayların ardından Burdur'dan yardım malzemeleri götüren tırın şoförü Onur Hoşafçı yaşananları anlattı.


"3 tane çakala ben pabuç mu bırakacağım?"

Yeni bir video yayınlayarak yaşadıklarını anlatan Onur Hoşafçı, "3 tane çakala ben pabuç mu bırakacağım?" dedi.


"Ben ölürüm yine vermem o malı"

Tır şoförü, güvenlik güçlerinin çok yoğun olması nedeniyle polise haber vermediğini belirterek, "Ben polise haber vermedim. Cehennem gibi her yer. Herkesin işi başından aşkın. Ben ölürüm yine vermem o malı 100 tane garibin malını ben orada mı bırakacağım." ifadelerini kullandı.


Onur Hoşafçı, "Ama arkadaşlar Allah rızası için polisleri, askerleri karıştırmayın. Ben bundan rahatsız oluyorum." diyerek sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.


Hatay’da yaşanan asayiş sorunlarının sığınmacılarla ilişkilendirilmesine izleyicilerden tepki gelince Halk TV geri adım attı: “Onaylamıyoruz”
Hatay’da yaşanan asayiş sorunlarının sığınmacılarla ilişkilendirilmesine izleyicilerden tepki gelince Halk TV geri adım attı: “Onaylamıyoruz”

Gazeteci Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay/Antakya'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı. Halk TV, Şirin Payzın’ın asayiş olaylarına ilişkin yaptığı yoruma izleyicilerden fazla tepki gelince, yayın akışının devamında Payzın’ın kullandığı ifadelere katılmadıklarını açıkladı. “Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir.




#maraş
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1 saat önce
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Yağmacıların durduğu TIR şoförü konuştu: Üç tane çakala pabuç mu bırakacağım?
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