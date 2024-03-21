'Yan Rol' yeniden sahnede

Tiyatro Mitos yapımı komedi oyunu, bir kadının yaptığı meslekle en yakın arkadaşları ve ailesiyle yüzleşme hikayesini ele alıyor. Deniz Madanoğlu’nun yazdığı oyun, geçtiğimiz yıl ilk kez Moda Sahnesi’nde perde açtı.

Oyunun yönetmenliğini ise Şenol Önder üstlendi. Çevresiyle yaşadığı ilişkilerin sonunda kendiyle ilgili farkındalık yaşayan bir kadın karakteri canlandırdığını belirten oyuncu Polat, “Hayatımızda, kadın, erkek demeden bir sürü şey yaşıyoruz. Tam da bunları gördüğümüz, hayatın içinden şeyler paylaşıyor oyuncumuz sahnede. Hem oyunculukla alakalı hem kendiyle hem ailesiyle kurduğu ilişkiler üzerinden anlatılan bir hikaye” dedi.