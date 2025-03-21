Yanlış kan vererek hastanın ölümüne sebep olmuştu: Cezası belirlendi

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y. katılmazken, sanık avukatı ile maktul Emine Ekinci'nin yakınları ve avukatları katıldı. Maktulün yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep ederken; duruşma savcısı da esasa ilişkin mütalaasında sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık M.Y'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra kararı para cezasına dönüştürerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.