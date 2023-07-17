Yapay zeka müziğe de al attı

Hayatımızın neredeyse büyük bir kısmını saran dijitallik ve teknoloji, yapay zekayla ilginç bir noktaya ulaştı. Verilen komutlarla öğrenebilen bu teknoloji, sanat eserlerine yeni yorumlar katıyor, kitap yazıyor, senaryo hazırlıyor. Yapay zekanın yapabildikleri ve telif sorunları yeni yeni tartışılırken, son günlerde ünlülerin sesi üzerinden yapılan şarkı düzenlemeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlk olarak yabancı sanatçıların sesine Türkçe şarkılar uyarlandı, uygulamaya erişimin artmasıyla çalışılan isimler de çeşitlendi. Sanatçıların, siyasetçilerin ve sosyal medya fenomenlerinin sesi yapay zekaya tanıtılarak “AI Cover” adı altında yapılan paylaşımların sayısı arttı. En çok paylaşılanlar arasında jeoloji profesörü Celal Şengör’ün sesinden yapılan “Bismillah” ilahisi ve İhlas Suresi yer aldı. Üzerinden birçok espri yapılan paylaşıma Şengör tepki gösterdi. Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şengör ile görüştüğünü, videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylediğini aktardı.