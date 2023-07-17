Yapay zeka müziğe de al attı

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Hayatımızın neredeyse büyük bir kısmını saran dijitallik ve teknoloji, yapay zekayla ilginç bir noktaya ulaştı. Verilen komutlarla öğrenebilen bu teknoloji, sanat eserlerine yeni yorumlar katıyor, kitap yazıyor, senaryo hazırlıyor. Yapay zekanın yapabildikleri ve telif sorunları yeni yeni tartışılırken, son günlerde ünlülerin sesi üzerinden yapılan şarkı düzenlemeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
İlk olarak yabancı sanatçıların sesine Türkçe şarkılar uyarlandı, uygulamaya erişimin artmasıyla çalışılan isimler de çeşitlendi. Sanatçıların, siyasetçilerin ve sosyal medya fenomenlerinin sesi yapay zekaya tanıtılarak “AI Cover” adı altında yapılan paylaşımların sayısı arttı. En çok paylaşılanlar arasında jeoloji profesörü Celal Şengör’ün sesinden yapılan “Bismillah” ilahisi ve İhlas Suresi yer aldı. Üzerinden birçok espri yapılan paylaşıma Şengör tepki gösterdi. Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şengör ile görüştüğünü, videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylediğini aktardı.
TERİM ŞARKI SÖYLEDİ SANDAL VE MİNAJ DÜET YAPTI
Sesi kullanılarak içerikler paylaşılan tek isim Şengör değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, dünyaca ünlü şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve çizgi film karakterlerine kadar çok sayıda kişi bulunuyor. Yapay zeka uygulamasına ses tanımlanarak, Fatih Terim’e “Aşkın Olayım”, Kanye West’e Müslüm Gürses’in “Nilüfer” şarkısı söyletilirken, Mustafa Sandal’ın İsyankâr şarkısına Nicki Minaj’a düet yaptırıldı. Beğenilen paylaşımlar sosyal medyada çeşitli esprilerle paylaşıldı.