Yapay zekanın eserleri bu sergide

2. İstanbul Dijital Sanat Festivali gün sayıyor. Fişekhane’de 3-12 Haziran’da MEZO Dijital tarafından gerçekleştirilecek festivalde “Dünyadaki Tek Sürdürülebilir Enerji İnsan Yaratıcılığı mıdır?” sorusuna cevap aranacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalde Türkiye’de ilk kez yapay bir zeka kendi ürettiği eserleri sergileyecek.
MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha’nın Karabağ’ın motifleriyle hayat verdiği dijital halılara özel bir yer vereceklerini belirterek, “Dijital dönüşüm şirketi olarak dijital sanat bizim için ayrı bir noktada bulunuyor. Bu yüzden de Türkiye’de bu işin öncüsü olmak istedik” dedi.