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Yapım desteğine başvurular başladı

Esenler Film Günleri bu yıl 3. kez 11-15 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. Film Günleri kapsamında ilk kez gerçekleşecek olan “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” için ise başvurular başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapım desteğine başvurular başladı
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Esenler Film Günleri bu yıl 3. kez 11-15 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. Film Günleri kapsamında ilk kez gerçekleşecek olan “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” için ise başvurular başladı. Ulusal sinemayı desteklemek ve bu alanda yeni üretimleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılan “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” ile kısa film yapımları destek alacak. Aynı zamanda sektör profesyonelleriyle geleceğin yapımcı ve yönetmenleri buluşacak.

Tema ve tür kısıtlaması bulunmaksızın; Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin kısa metraj film senaryoları ile katılım sağlayabileceği “Esenler Kısa Film Yapım Desteği”ne başvurular 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Açılan başvurularda, ön jüri tarafından seçilecek finalistler arasından dereceye giren 3 projeye 40’ar bin lira yapım desteği sağlanacak.

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