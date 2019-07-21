Yapraklara umudu resmediyor

TEK TEK SEÇİYOR

Filistinli genç kız Lin el-Hac, evinin bahçesindeki üzüm yapraklarını yağlı boya kullanarak adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 21 yaşındaki Hac, yaklaşık bir yıldır doğayı ve umutlarını asma yapraklarına resmediyor. Genç kız, yaprakların büyük olanlarını tek tek seçip temizlediğini, üzerinde rahatça çalışabilmek için de yaprakları kitap arasına koyarak birkaç gün bekletdiğini ifade etti.

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ ALDI

Yaprakları hayallerini ve umutlarını resmetmek için kullandığını söyleyen Hac, çevresindekilerin de kendisine destekleyip teşvik ettiğini kaydetti. Küçük yaştan beri çizim sanatına ilgi duyduğunu ve resme yeteneği olduğunu belirten Filistinli genç kız, üniversite eğitimini ise psikoloji üzerine aldığını söyledi. Hac, psikoloji bölümü ile yeteneği arasında büyük bir bağ olduğunu ifade etti.