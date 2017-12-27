Yardımlarıyla konuşulan Haluk Levent bırakıyor

Haluk Levent, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım ile faaliyete imza attıkları AHBAP‘taki başkanlık görevinden önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında ayrılacağını açıkladı.
“Nisan sonu – Mayıs başı gibi devredeceğim AHBAP başkanlığına hangi ismi layık görürsünüz? Kısa açıklama ile birlikte fikirlerinizi yazın canlarım. Benim kafamda 2 isim var. Sizlerden gelen fikirler yeni isimleri düşünmemi sağlayabilir” diyerek Twitter’dan kararı duyuran Levent, yeni başkan olarak beş isim önerdi.
Takipçileri ise Levent’e “AHBAP’ı bırakma” çağrısında bulundu.
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