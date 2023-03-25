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Hayat

Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, işçinin kullanılmayan yıllık iznine ilişkin ücretinden indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti.

11:34 . 25/03/2023 Cumartesi
Diğer
Yargıtay.

Yargıtay.

Özel güvenlik şirketinde çalışan bir kişi, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini öne sürerek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti.


Bilirkişi, sözleşmesi feshedilmiş işçinin, yıllık izin ücreti alacağından yüzde 30 indirim yapılmasına karar verdi. Kararı her iki taraf avukatının da temyiz etmesi üzerine konu Yargıtay'a taşındı.


Yargıtay, işçinin kullanılmayan yıllık iznine ilişkin ücretinden indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti.


Kararı değerlendiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, çalışanın iş sözleşmesi devam ederken dinlenme hakkını ya da yıllık iznini ücrete dönüştüremeyeceğini, bu hakkından vazgeçemeyeceğini söyledi.


Zengin, "İş sözleşmesi sonlandığı andan itibaren de bu kullanmadığı izin varsa bu izinlerinin paralarını işveren ödemek zorunda." dedi.


Çalışanların verimli çalışması için hafta tatilleri ve yıllık izinler de anayasal bir hak.


Zengin, Yargıtay'ın çalışanın uzun süre dinlenme hakkını kullanmadan çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dair hükmünün bulunduğunu da hatırlattı.

#Yargıtay
#İzin ücreti
#Çalışan
1 saat önce
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