Yarım milyon böcek türü tehlikede

ALTINCI KEZ YAŞANIYOR

Dünyada bir milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, bunların yarım milyonunu ise böceklerin oluşturduğu belirtildi. Finlandiya Doğa Tarihi Müzesi’nde görevli Biyolog Pedro Cardoso, yeni yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, böcek türlerinin hızla yok olduğu ve bu durumun son yarım milyar yılda altıncı kez yaşandığı kaydedildi.

BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Fotoğraf: Arşiv

Küresel ısınma, tarım ilacı kullanımı ve doğada bulunan bitki, hayvan ve diğer türlerin insan kaynaklı tüketilmesi ya da öldürülmesi sebebiyle böceklerin yok olduğu ve bu durumun buz dağının sadece görünen yüzü olduğu belirtildi. Cardoso, “Böceklerin yok olmasıyla aslında çok daha fazla şey kaybediyoruz. Bitkilerin tozlaşması, beslenme döngüsü ve zararlı türlerle mücadele gibi yeri doldurulamaz birçok işi böcekler yapıyor” diye konuştu.

5,5 MİLYON BÖCEK TÜRÜ VAR

Fotoğraf: Arşiv

“Bilim, böcek türlerinin yok olmasına karşı insanlığı uyarıyor” başlıklı araştırma Conservation Biology dergisinde yayımlandı. Bilim insanları yaklaşık 15 sene önce de canlı türlerinin yok olmasıyla ilgili ortak bir makale hazırlamış, 2017’de bu yazının ikinci versiyonu 15 bini aşkın bilim insanı tarafından imzalanmıştı. Bilim insanları Dünya üzerinde 5,5 milyon böcek türü olduğunu tahmin ediyor. Bunların ise, yaklaşık bir milyonu tanımlanabildi.

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Yangınlar yiyecek alanlarını yok etti

Avustralya hükumeti, yaklaşık 6 aydır devam eden orman yangınlarında yiyecek alanlarının yüzde 30’undan fazlasını kaybeden 113 hayvan türünün acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Federal Tarım Bakanlığının hazırladığı Yaban Hayatı ve Tehdit Altındaki Türleri Orman Yangınlarından Kurtarma Raporu’nda acil yardım edilmesi gereken hayvanların geçici listesini yayımladı. Rapora göre koalalar ve kanguruların yanısıra kuş, balık ve kurbağa türleri en çok yardıma muhtaç hayvanlar arasında. Çevre uzmanlarının hazırladığı rapordaki geçici liste, 13 kuş, 19 memeli, 20 sürüngen, 17 kurbağa, 5 omurgasız, 22 tatlı su ıstakozu ve 17 balık türünü içeriyor.

8 bin tür sınıflandırıldı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği verilerine göre tanımlanan bir milyon böcek türünden sadece sekiz bin 400’ü sınıflandırılabildi. Araştırmalara göre son 200 yılda tüm Dünya’da böcek türlerinin yüzde 5 ila 19’u yok oldu.