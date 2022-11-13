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Yarın başlıyor: E-Devlet'e yeni bir hizmet daha

Adalet Bakanlığı'nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurtdışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha ekleniyor.

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Yarın başlıyor: E-Devlete yeni bir hizmet daha
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Adalet Bakanlığı'nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurtdışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha ekleniyor.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibariyle sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça da eklenerek 18'e çıkarılmış, ardından da bu dillere Arapça eklenmişti.

9 YENİ DİL EKLENİYOR

Vatandaşlar yarın itibariyle Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yargı hizmetlerine yön verdiklerini belirterek, "19 yabancı dilde verilen tercüme edilmiş adli sicil kaydı uygulamasına 9 dil daha ekledik. Özellikle Türk dünyası açısından büyük önem taşıyan Kazakça, Kırgızca, Türkmence dillerinde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilebilecek. Pazartesi günü itibariyle 28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek. Vatandaşımız talep ettikçe, biz talepleri karşılamaya, ihtiyaç neyse onu temin etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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