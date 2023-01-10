Yarıyıl tatilinde sanat atölyeleri

İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturacak. 23 Ocak'ta çevirim içi başlayacak olan program kapsamında “Değişen Figürler”, “Lekeler ve Çizgiler”, “Renk Oyunları”, “Benim Bakışım” ve “Birleşen Nesneler” adlı atölyeler düzenlenecek. Atölyeler, İstanbul Modern’in koleksiyon ve süreli sergilerinin sanal tur gösterimiyle başlayacak. Çocuklar, etkinliklerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabilecek. Atölyelerin hepsine kayıt yaptıranlara katılım belgesi verilecek. Farklı kavramlara odaklanarak çocuklara sanatın ifade alanlarını tanıtmayı amaçlayan program, 23 Ocak-2 Şubat’ta hafta içi her gün gerçekleştirilecek.