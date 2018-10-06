Hayat Yaş 7 kazanç 11 milyon dolar
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Yaş 7 kazanç 11 milyon dolar​

Yaş 7 kazanç 11 milyon dolar

Oyuncak incelemeleriyle büyük ilgi çeken 7 yaşındaki YouTuber Ryan, yılda 11 milyon dolar para kazanıyor. Bir oyuncak firmasıyla anlaşan Ryan'ın artık kendisinin rol model alındığı oyuncaklar üretilecek.

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7 yaşındaki Ryan, yılda 11 milyon dolar kazanmak için haftada sadece 90 dakika video çekiyor.
7 yaşındaki Ryan, yılda 11 milyon dolar kazanmak için haftada sadece 90 dakika video çekiyor.

Henüz 1. sınıfa giden Ryan, 3 senedir YouTube'da oyuncak incelemeleri yapıyor. Oyuncak sektörünün gidişatına yön verdiği söylenen Ryan'ın videoları çok basit bir matematikle ilerliyor: Oyuncaklar açılıyor, oynanıyor ve fikirler paylaşılıyor. Daha sonra da izleyicilere el sallanarak video sonlandırılıyor. Bunun Ryan ve ailesine yıllık getirisi ise 11 milyon dolar.

Ryan'ın oyuncağı üretilecek

Geçtiğimiz aylardan beri Ryan's World Toys (Ryan'ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart, yakın bir süre içerisinde Ryan'ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek. Ryan'ın bu anlaşmadan da milyon dolarlar kazanacağı belirtiliyor.

Webtekno'nun haberine göre, Ryan'ın ebeveynleri, çocuğun okul hayatının ve sosyal gelişiminin kötü etkilendiği görüşlerine hiç katılmıyor. Ryan'ın haftada sadece 90 dakikasını video çekmeye ayırdığını belirten aile; bunun dışında gayet mutlu ve sorunsuz bir hayatı olduğunu savunuyor. Ryan'ın YouTube kanalını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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