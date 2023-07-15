Yaşam savaşı veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan teşekkür: Minnettarım

Yaşam savaşı veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, ilgi ve alakalarından dolayı Bakan Koca'ya teşekkür etti.
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ufuk Özkan sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ve organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da doktorların gözetimi altında tutulduğunu dile getirmişti. Ünlü isim sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"Hastalığımla alakalı göstermiş oldukları..."
48 yaşında olan Ufuk Özkan paylaşımında “3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca’ya ve Bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım” cümlelerine yer verdi.