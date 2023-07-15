Yaşam savaşı veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan teşekkür: Minnettarım

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ufuk Özkan sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ve organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da doktorların gözetimi altında tutulduğunu dile getirmişti. Ünlü isim sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.