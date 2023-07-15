|
Hayat

Yaşam savaşı veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan teşekkür: Minnettarım

Bir süredir karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ve organ nakli ihtimalinin olduğunu açıklayan oyuncu Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

13:55 . 15/07/2023 Cumartesi
Diğer
Yaşam savaşı veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, ilgi ve alakalarından dolayı Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Yaşam savaşı veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, ilgi ve alakalarından dolayı Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ufuk Özkan sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ve organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da doktorların gözetimi altında tutulduğunu dile getirmişti. Ünlü isim sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Hastalığımla alakalı göstermiş oldukları..."

48 yaşında olan Ufuk Özkan paylaşımında “3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca’ya ve Bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım” cümlelerine yer verdi.




#Ufuk Özcan
#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adıyaman’da termometreler 41 dereceyi gördü