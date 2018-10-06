Edebiyata vurulan 95 yıllık mühür: Yaşar Kemal

Yaşar Kemal, o dönem Adana’ya bağlı Osmaniye ilçesinde yer alan Hemite köyünde 6 Ekim 1923 günü dünyaya geldi. Asıl adı Kemal Sadık olan Yaşar Kemal’in ailesi 1915’te Rus işgali ile Van’dan göç etmek zorunda kalarak Adana’ya yerleşmişti.

“İnsanlara yalan söyledim, adımı değiştirerek kendimi sakladım. Yaşamımda bunun kadar ağırıma giden bir şey olmadı. Benim Kemal Sadık Gökçeli olduğumu bir Abidin Dino, bir Arif Dino, bir de romancı arkadaşım Orhan Kemal biliyordu. Ortaokuldaki Türkçe öğretmenimle karşılaştım bir gün Adana’da. Yahu Kemal, dedi bana, çok iyi bir yazar var Cumhuriyet’te kimdir acaba? Yaşar Kemal’i övdü. Ona bile o yazarın ben olduğumu söyleyemedim.”

Küçük yaşlarda kaza sonucu bir gözünü kaybeden Kemal’in, ardından kan davası yüzünden babası öldürüldü.

"Türkü söylerken kekelemiyordum"

Fransız yazar Alain Bosquet’ye verdiği röportajda Yaşar Kemal, “Ben dört buçuk yaşındayken, babam camide namaz kılarken onu, Van’dan gelirken ölümden kurtarıp besleyip büyüttüğü Yusuf adındaki oğulluğu yüreğinden bıçakladı. (….) Ben babamın camide, o, namaz kılarken yanındaydım, hançerlendiği akşamdan sonra, sabaha kadar yüreğim yanıyor, diye ağladım. Ardından da kekeme oldum ve on iki yaşıma kadar zor konuştum. Yalnız türkü söylerken kekemeliğim geçiyordu. Hiç kekelemiyordum. Kitap okurken de, okur yazar olduktan sonra hiç kekelemedim” ifadeleriyle kendi hayatını kendi dilinden anlattı.

Adana’da ortaokulu bitiremeden üçüncü sınıftan ayrıldı. 1950 yılına kadar ayakkabıcı çıraklığından arzuhalciliğe, hava gazı sayaç okuma memurluğundan kütüphane hizmetlerine, tarım işçiliğinden vekil öğretmenliğe kadar kırka yakın işe girip çıktı.

“Adana’da o yaz bir fabrikaya girdim. O yaz orada çalıştım. Kendime bir giyit, ayakkabılar ve bir de ortaokul kasketi aldım. Yatacak yerim yoktu, fabrika müdürü bana yatacak yer verdi fabrikada. Geceleri fabrikada çalışıyor, sonra da derslerimi yapıyor, fabrikadan her gün ortaokula gidiyordum.”

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FOTOĞRAF 20 Yazar Yaşar Kemal, akciğer enfeksiyonu ve kalp ritim bozukluğu sebebiyle tedavi altına alındığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi. Kemal, bir dergide yayınlanan yazısı nedeniyle, derginin yazı işleri müdürü Alpay Kabacalı (sağda) ile birlikte yargılandıkları davadan 5 Ekim 1973'te beraat etmişti. (Arşiv) Kemal, 5 Ekim 1973'te beraat ettiği bir davadan çıkarken. (Arşiv) 8 Şubat 1989'da İstanbul'da. (Arşiv) 18 Eylül 1997'de Antalyaspor Teknik Direktörü Şenol güneş ve sanatçı yılmaz Morgül ile Antalya'da bir araya gelmişti. (Arşiv) Yaşar Kemal (solda), Zülfü Livaneli (sol 2), Orhan Pamuk (sol 3) 04 Nisan 2001'de görülen Aşk Gibi Aydınlık, Ölüm Gibi Karanlık adlı kitap nedeniyle açılan davayı izlerken... Kemal'e, 18 Mayıs 2002'de Bilkent Üniversitesi tarafından onursal doktora ünvanı verilmişti. (Arşiv) 13 Kasım 2007'de Ankara'da ''Türkiye Barışını Arıyor'' başlıklı konferansta konuşmuştu. (Arşiv) 4 Nisan 2008'de 27. Uluslararası İstanbul Festivali'ne katılmıştı. (Arşiv) 4 Aralık 2008'de edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almıştı. (Arşiv) Yaşar Kemal, 08 Ekim 2009'da doğup büyüdüğü Osmaniye'nin Hemite Köyü'nü ziyaret etmişti. (Arşiv) 29 Kasım 2009'da Fransa'da Güneş Karabuda'nın ''Yaşar Kemal'in 50 Yılı'' isimli fotoğraf sergisinin açılışına katılmıştı. (Arşiv) Yaşar Kemal, 26 Ocak 2010'da İstanbul'da. (Arşiv) 17 Aralık 2011'de İstanbul Galatasaray'daki Fransız Sarayı'nda Fransa'nın en üst düzey nişanı olan ''Legion D'Honneur'' verilmişti. (Arşiv) 17 Aralık 2011'de İstanbul Galatasaray'daki Fransız Sarayı'nda Fransa'nın en üst düzey nişanı olan ''Legion D'Honneur'' verilmişti. (Arşiv) 17 Ekim 2012'de ''İnsan Manzaraları - Türkiye'den Altı Yazar Portresi'' belgeselinin tanıtımına katılmıştı. (Arşiv) 4 Temmuz 2014'te sanatçı Zülfü Livaneli'ye, Fransa tarafından Legion d'Honneur nişanı takdim edilmesi törenine katılmıştı. (Arşiv) Üsküdar Çengelköy'deki evinde 21 Nisan 2012'de günlük yaşantısında fotoğraflanmıştı. (Arşiv) Üsküdar Çengelköy'deki evinde 20 Ocak 2008'de günlük yaşantısında fotoğraflanmıştı. (Arşiv) Evinin balkonundan boğazı izlerken. (Arşiv En sevdiği çiçeklerden Nergis çiçeğini kokluyor. (Arşiv) Fotoğraflarla Yaşar Kemal Yazar Yaşar Kemal, akciğer enfeksiyonu ve kalp ritim bozukluğu sebebiyle tedavi altına alındığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi.

1940’lı yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. 1944-1946 arasında askerliğini tamamladı. 1946’da gittiği İstanbul’da Havagazı Şirketi’nde gaz kontrol memurluğu yaptı, 1948’de Kadirli’ye geri döndü. 1950 yılında Komünist Parti’yi kurmaya teşebbüs suçundan üç dört ay Kozan Cezaevi’nde kaldı.

40 ayrı işte çalıştı

Ertesi yıl Orhan Kemal’le anlaşıp bir iş kurmak için tekrar İstanbul’a gitti. Bu iş gerçekleşmeyince Cumhuriyet gazetesinde önce düzeltmen, daha sonra röportaj yazarı olarak çalışmaya başladı.

“Kendimi bildim bileli hep yazmak istedim. Her şey onun üstünde döndü. Yaşamımı kazanmak için pirinç tarlalarında su bekçiliğinden, traktör şoförlüğünden, öğretmen vekilliğine kadar, öğretmen vekilliğinden, pamuk toplayıcılığına, oradan batöz ırgatlığına, biçerdöver sürücülüğüne, tabelacılığa kadar çok işe girdim çıktım yaşamımı sağlamak için, ama tek amacım yazmaktı” diyen Kemal için 1953 yılı artık İnce Memed’i kaleme alma vaktiydi. Yıllar yılı kafasının içinde gezdirip durduğu ve ezberlediği romanı kâğıda dökme için gazetesinden izin aldı.

Kaynak: Magnum photos

“1953 yılının o dehşet, görülmemiş kışı başlamasın mı? Bizde küçük çini sobadan başka bir şey yok. (….) Ben de Erzurum’dan aldığım kalın eldivenler elimde İnce Memed’i yazmaya çalışıyorum. Arada sırada biraz odun bulursak evde düğün bayram. (….) Bu karda kıyamette, buz gibi evde ben üç ayda İnce Memed’i bitirdim.”

İnce Memed, 1955 yılında kitap olarak basıldı. Sonrasında dört kitaba tamamlanan seri, 40'ın üzerinde dile tercüme edildi ve filme uyarlandı. Alageyik ve Karacaoğlan’ın Sevdası, gibi bir çok eseri de Atıf Yılmaz tarafından 1959 yılında film olarak izleyiciyle buluştu.

Ünü ülke sınırlarını aştı

Romanlarının önemli bir bölümünü 1967-1987 yılları arasında yazmış, 1960’lardan itibaren eserleri yabancı dillere çevrilmeye, adı ülke sınırları dışında tanınmaya başlanmıştır.

2008’de Cumhurbaşkanlığı ödülünü kazandı

1997’de Almanya’nın Nobel’i sayılan Alman Kitapçılar Birliği ödülünü kazandı. 1988’de Frei ve 2002’de Bilkent üniversitelerinden fahrî doktora pâyesi aldı. 1998’de ayrıca Bordeaux Yayıncılar Birliği Yabancı Edebiyat ödülü, 2008’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü gibi ödüller de kazandı. 28 Şubat 2015’te İstanbul’da öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Pamuk tarlalarında Yaşar Kemal.

Başka ülkede yaşamayı reddetmişti

1950’den önce kaleme aldığı Kızamık, Demir Çarık gibi romanları şu anda kayıptır. Bu yıllarda yazılmış olmakla birlikte 1982’de yayımlanan Hüyükteki Nar Ağacı sanatçının elde bulunan ilk romanı, İnce Memed ise ilk yayımlanan romanıdır. Romanlarını kaleme alırken Anadolu halk kültürü ve sözlü edebiyatı, günlük yaşam ve gözlemler, uzak ve yakın tarihsel olaylar, dünya ve özellikle Batı kültürüyle edebiyatı beslendiği kaynaklardır. İşlediği başlıca temalar baş kaldırı, ekonomik, sosyal ve toplumsal değişim, yozlaşma, yabancılaşma, aşklar ve töreler, kan davası, yoksul köylülerin problemleri, yörüklerin Çukurova’daki yerleşme problemleri, sömürü, korku, cinayetler, çocuk ve benzeri sorunlardır. Ülkesini ve halkını çok sevdiğini belirten sanatçı yapılan büyük vaatlere rağmen bir başka ülkede yaşamayı reddetmiştir.

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Kaynaklar:

TDV İslam Ansiklopedisi

YKY