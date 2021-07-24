Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan şarkıcı Halil Sezai'den tepki toplayan sözler: Kafam güzeldi tam dövemedim bir dahaki sefere

İstanbul Tuzla'da 15 Eylül 2020’de 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai Paracıkoğlu, 17 Eylül'de ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı. Görüntülerde ise Halil Sezai'nin, komşusunu tekme, tokat ve odunla darbettiği görülmüştü.

Komşusunun evine büyük bir odunla giren Sezai, "Ezan mı okuyorsun sen?" diye bağırmıştı. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan Sezai, 43 gün cezaevinde kaldıktan sonra ilk celsede serbest bırakılmıştı.

OYNAT 00:29 Halil Sezai'den skandal açıklama: Kafam güzeldi gerektiği şekilde dövemedim bir dahaki sefere artık Geçtiğimiz yıl 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, 18 Temmuz günü Alaçatı'da sahne aldığı bir mekanda olayla ilgili skandal açıklamalar yaptı.



Sezai, 'Gerçekten siz böyle 'amcacık, mamcacık' diye tanıdınız ama... Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere inşallah… Duygum bu.” ifadelerini kullandı. Sezai'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, şarkıcıdan bir açıklama gelmedi. BiP'te paylaş

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"Şiddeti savundu sözleri şoke etti"

Gazete Magazin'in haberine göre; Olaylı dönemin ardından günlerce ortalarda gözükmeyen, Sezai, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sahnelere döndü. Şarkıcı, dün gece çıktığı bir mekanda ise şoke eden sözler sarf etti. Kendisini dinlemeye gelenlere komşusu ile yaşadıkları tartışmayı anlatan Sezai, sonrasında uyguladığı şiddeti savundu.

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“Gerçekten hak etti"

Şarkı arasında mikrofonu elinden bırakmayan Halil Sezai, “Siz böyle amcacık diye tanıdınız. Ama gerçekten hak etti ve kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Duygum bu, yalan söylemiyorum.” dedi.

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Halil Sezai’nin bu sözlerine hayranları da gülerek ve alkış tutarak karşılık verdi.