Yatlara ‘akıllı’ şamandıra

Buna göre, tekne ve yat kapasitesi dikkate alınarak koylara çevreci mapalar yerleştirilecek. Deniz tabanına tonozlar konulacak, şamandıralar bu tonozlara bağlanacak. Akıllı şamandıra sistemi sayesinde denizde anlık klorofil değerleri, oksijen oranı, bulanıklık ve su kalitesi anlık takip edilecek. Ayrıca proje kapsamında atık alım teknelerinin sayı ve kapasitesinin de artırılması planlanıyor. Geliştirilecek mobil uygulama ile kullanıcılar, bölgedeki tüm şamandıralarda bulunan CPS cihazları sayesinde boş bağlama yerlerini harita üzerinden görecek. Şamandıraların bağlı olacağı yapay resifi özellikli tonozlar deniz canlılarının beslendiği yuvalar olacak. Antalya’dan başlayarak İzmir’e kadar uzanacak bir bölümde çalışma yürütülecek. Çalışmalar, pilot bölge olarak seçilen Göcek’te başlayacak.