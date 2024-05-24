|
Hayat

Yatlara ‘akıllı’ şamandıra

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koylara demir atan yatlara yönelik başlatacağı Mapa Şamandıra Sistemi'nin detayları belli oldu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:19 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Buna göre, tekne ve yat kapasitesi dikkate alınarak koylara çevreci mapalar yerleştirilecek. Deniz tabanına tonozlar konulacak, şamandıralar bu tonozlara bağlanacak. Akıllı şamandıra sistemi sayesinde denizde anlık klorofil değerleri, oksijen oranı, bulanıklık ve su kalitesi anlık takip edilecek. Ayrıca proje kapsamında atık alım teknelerinin sayı ve kapasitesinin de artırılması planlanıyor. Geliştirilecek mobil uygulama ile kullanıcılar, bölgedeki tüm şamandıralarda bulunan CPS cihazları sayesinde boş bağlama yerlerini harita üzerinden görecek. Şamandıraların bağlı olacağı yapay resifi özellikli tonozlar deniz canlılarının beslendiği yuvalar olacak. Antalya’dan başlayarak İzmir’e kadar uzanacak bir bölümde çalışma yürütülecek. Çalışmalar, pilot bölge olarak seçilen Göcek’te başlayacak.





#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Aktüel
#Şamandıra
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Metodik şüphe doğruya götürür