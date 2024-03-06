Yavaşça AKM’de anılacak

Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından bu akşam 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda düzenlenecek konsere Ahmet Özhan konuk sanatçı olarak katılacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sahneye çıkacak olan Özhan, Ümitsiz Bir Aşka Düştüm, Artık Bu Solan Bahçede, Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla, Tadı Yok Sensiz Geçen Ne Baharın Ne Yazın, Şimdi Bahara Erdim gibi hafızalarda yer etmiş 18 eseri sanatseverlerin beğenisine sunacak. Detaylı bilgi ve bilet için AKM’nin web sitesi ziyaret edilebilir.