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Hayat

Yavaşça AKM’de anılacak

İki yıl önce vefat eden Türk müziğinin üstâdı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca doğum haftasında anılacak.

04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:55 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından bu akşam 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda düzenlenecek konsere Ahmet Özhan konuk sanatçı olarak katılacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sahneye çıkacak olan Özhan, Ümitsiz Bir Aşka Düştüm, Artık Bu Solan Bahçede, Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla, Tadı Yok Sensiz Geçen Ne Baharın Ne Yazın, Şimdi Bahara Erdim gibi hafızalarda yer etmiş 18 eseri sanatseverlerin beğenisine sunacak. Detaylı bilgi ve bilet için AKM’nin web sitesi ziyaret edilebilir.



#Aktüel
#AKM
#Müzik
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