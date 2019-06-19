Yavru baykuş sokakta bulundu

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, iki gün önce bir cenaze için gittiği Memiş Mahallesinde sokakta halsiz duran yavru baykuşu gördü. Hayvanı alıp mekanına getiren Kurt, ona iki gündür bakarken, öğretmen Gülay Kanlı da kendisine yardımcı oldu. Kurt, kendine gelen hayvanı Burhaniye Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğini söyledi.

Yaban hayvanlarını korumak gerektiğini anlatan İlker Kurt, “Bu yabani hayvanları korumak gerektiğini düşünüyorum. Onu iki gündür evimizde misafir ettik. Halsiz olan kuş canlı bir hale geldi. Bu baykuşumuzu Mili Parklar Şefliğine teslim edeceğiz. Bundan sonra gelecek nesil aynı şekilde bunları görebilsin, sevebilsin istiyorum” dedi. Öğretmen Gülay Kanlı da, ”Muhtarımız, yapabileceği ne varsa araştırmış. Veterinerleri aradık. Bunu Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğiz. Biz elimizden geldiği kadar bu hayvanı korumaya, kollamaya çalıştık. Arkadaşıma merhamet duygusundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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